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Tatar: “Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir Yüksel her daim hatırlanacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tahir Yüksel’in vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, KKTC bayrağı, göğsündeki rozeti ve sürdüğü bisikletiyle adeta Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir Yüksel’in her daim hatırlanacağını vurguladı.

16 Mart 2022 Çarşamba 11:15
Tatar: “Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir Yüksel her daim hatırlanacak”

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Lefkoşa’nın sevilen simalarından Tahir Yüksel, dün hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tahir Yüksel’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımlayarak, üzüntüsünü dile getirdi.

Mesajında, “Kıbrıs Türk insanının neşe dolu, samimi karakterinin beden bulduğu Tahir’imiz, hepimizin gönlüne güleç yüzü, neşesi ve samimiyetiyle kazınmıştır” ifadelerini kullanan Tatar, Tahir Yüksel’e Allah’tan rahmet, ailesi ile sevenlerine ise başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın başsağlığı mesajı şöyle:

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“Kısa bir süre önce Girne Suat Günsel Hastanesi’ni ziyaret ederek hastane yetkililerinden sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığım Tahir Yüksel’in yaşama gözlerini yumduğunu, derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Kıbrıs Türk insanının neşe dolu, samimi karakterinin beden bulduğu, sadece başkent Lefkoşa’nın değil, futbol tutkusu nedeniyle tüm ülkenin tanıyıp sevdiği Tahir’imiz, eminim ki hepimizin gönlüne güleç yüzü, neşesi ve samimiyetiyle kazınmıştır.

KKTC bayrağıyla göğsündeki rozeti ve sürdüğü bisikletiyle adeta Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir’imizi her daim hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin görevidir.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.”

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Son Güncelleme: 16.03.2022 11:27
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