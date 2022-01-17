Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’daydı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Lefkoşa Açık Pazar’da dondurucu soğuğa rağmen satış yapan esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek gündeme ve ekonomiye dair sohbet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Lefkoşa Açık Pazar’da, dondurucu soğuğa rağmen satış yapan esnaf ve üreticilerle bir araya gelerek gündeme ve ekonomiye dair sohbet etmekten büyük mutluluk duydum.



Her alanda üreterek dayanışma içerisinde bu topraklarda onurumuzla var olmaya, özgürce yaşamaya devam edeceğiz.”



