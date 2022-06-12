Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da esnaf ve halkla görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Açık Pazar’da esnaf ve halkla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet ederek pazardan alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Tatar, esnaf ve üreticilerle de ülke gündemi ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Lefkoşa Açık Pazar ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tatar’a, Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli eşlik etti.