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Tatar Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke ziyareti çerçevesinde bu sabah Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:24
Tatar Lefke ziyareti çerçevesinde Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti
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TATAR LEFKE ZİYARETİ ÇERÇEVESİNDE LEFKE BELEDİYESİ’Nİ ZİYARET ETTİ


TATAR: “BÖLGENİN KALKINMASI SAĞLANIRKEN TARİHİN VE KÜLTÜRÜN DE KORUNMASININ GEREKİR”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke ziyareti çerçevesinde bu sabah Lefke Belediyesi’ni ziyaret etti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Lefke bölgesinin zengin kültürüne ve Lefke’den yetişen değerli kişilerin olduğuna dikkat çekti. 
“Çevresiyle, kültürüyle, tarihiyle, yeşiliyle, mavisiyle, hurmasıyla, ceviziyle her türlü özelliğiyle güzel bir eğitim adasıyız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke’nin eko turizm, narenciye, ceviz ve hurma üretiminin yanı sıra üniversite sektörüyle geleceğe umutla baktığını kaydetti.
Lefke’nin kültürünü ve çevresini korumanın önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bölgenin kalkınması sağlanırken tarihin ve kültürün de korunmasının gerektiğini söyledi.
Bölgedeki Osmanlı evlerinin tamir edilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, mahkeme binalarının düzenlemesinin de yapılması için gerekeni yapacaklarını belirtti. 
Merkezi hükümetlerin yanı sıra yerel yönetimlerin vatandaşlara ve altyapıya verdiği hizmetler bakımından büyük sorumluluklara sahip olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan eksikliklerin kısa zamanda giderileceğine inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, pandeminin yönetilmesinde büyük bir irade ortaya koyduklarını ve diğer ülkelere göre başarılı bir şekilde sürecin yönetildiğini ifade etti.  
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ…
Son günlerde vakalarda artış olsa da, aşının yapılması ile sıkıntıların geride kalacağını temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke bölgesinde Lefke Avrupa Üniversitesi’nin önemini vurguladı.

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Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki öğrenci sayısının artmasının olumlu bir gelişme olduğunu, Lefke’nin güzellikleriyle, iklim ve insanı ile özel bir bölge olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin gelişiyle Lefke’nin güzel bir eğitim ortamı yaratıldığını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, pandemiye rağmen KKTC’nin daha da güçlendiğini ve pandemi sonrası özgüvenle, insanların başarı kapasitelerinin ortaya çıkmasıyla, altyapı ile, iletişim imkanlarıyla ve Türkiye’nin desteği ile daha güvenli ve müreffeh bir geleceğe ulaşma inancını dile getirdi. 
Kıbrıs konusunda da konuşan Tatar, Kıbrıs görüşmelerinde Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içinde egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet  formülünü müzakere masasına taşımayı öngördüklerini belirtti. 
“DÜNYA SÖYLEDİKLERİMİZİ ANLIYOR”
Dünyanın söylediklerini anladığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar,  federal temelin çok kez müzakere edildiğini ama bir neticeye ulaşılamadığını hatırlattı. 
Kıbrıs Türk halkının kendi egemenliği ve bağımsızlığını ve kendi geleceğini tayin etme hakkını seslendirdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kadar mücadeleyi başarmış bir halk olarak biz kimsenin yaması, azınlığı olmak durumunda olamayız” dedi. 
“BİR ANLAŞMAYA VARILIRSA BUNDAN BÜTÜN KIBRIS FAYDALANABİLECEK”
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir anlaşma istiyoruz çünkü bir anlaşmaya varılırsa bundan bütün Kıbrıs faydalanabilecektir” dedi. 
Türkiye’nin, bölgenin en büyük aktörü ve garantör ülke olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Enerji kaynaklarının dağılımında eğer bir anlaşmaya varılacaksa herkes bundan kendine daha fazla fayda sağlayacaktır” diye konuştu. 
İstikrarlı bir zemin arayışının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaptıkları tüm çalışmaları halkla paylaştıklarını ve paylaşmaya devam edeceklerini belirterek, “her şey Kıbrıs Türk halkının geleceği içindir” dedi. 
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’a Lefke Belediyesi’nin çalışmalarını aktararak ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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