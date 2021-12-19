Tatar, Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Lalehan ve Beşgül ailelerinin evine yaptığı ziyarette, şehitleri ve yaşanılan acıları unutmanın söz konusu olamayacağını belirtti.
19 Aralık 2021 Pazar 11:00
Son Güncelleme: 19.12.2021 12:25
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, Lalehan ve Beşgül ailelerinin evine yaptığı ziyarette, şehitleri ve yaşanılan acıları unutmanın söz konusu olamayacağını belirtti.