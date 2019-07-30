banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103004
ALTIN
255.688
DOLAR
5.5640
STERLİN
6.7581
EURO
6.2015
İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR
Dörtyol’da uyuşturucu
DÖRTYOL'DA UYUŞTURUCU
Lefkoşa’da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı
İtfaiye aracı yandı!
banner306

Tatar: “Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri” için İstanbul’a gitti

Tatar: “Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri” için İstanbul’a gitti

30 Temmuz 2019 Salı 10:32
Tatar: “Kuzey Kıbrıs tanıtım etkinlikleri” için İstanbul’a gitti

Başbakan Ersin Tatar “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” için İstanbul’a gitti.

Eşi Sibel Tatar’la birlikte öğle saatlerinde Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla Ada’dan ayrılan Tatar’ı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan uğurladı.

banner317
Tatar, İstanbul’da, Türkiye’nin önde gelen turizm operatörlerinin yer alacağı resepsiyona katılacak, çeşitli basın-yayın kuruluşlarına röportaj verecek ve İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.

Tatar ayrıca, Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) düzenleyeceği 35. geleneksel “KKTC Kupası Koşusu”na da katılacak.

Başbakan Tatar, temaslarını tamamlanmasının ardından yarın saat 21.30’da İstanbul’dan ayrılıp ülkeye dönecek.

Tatar’ın yokluğunda Başbakanlığa Dışişleri Bakanı Kudret Özersay vekalet edecek.

 

Son Güncelleme: 30.07.2019 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Daü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan Yeni Ön Lisans Programı
Daü Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan Yeni Ön Lisans Programı
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Yedidalga Balıkçılar Birliği Heyetini Kabul Etti
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Yedidalga Balıkçılar Birliği Heyetini Kabul Etti
Hp Girne Milletvekili Rogers: “ekonomik Protokol Geçmişte İmzalananlardan Pek Farklı Değil”
Hp Girne Milletvekili Rogers: “ekonomik Protokol Geçmişte İmzalananlardan Pek Farklı Değil”
Kaçak Mohammad Al Amin tutuklandı
Kaçak Mohammad Al Amin tutuklandı
Davulcu: “Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararı hukuksuz ve yanlı”
Davulcu: “Hayat Pahalılığı ödeneğinden yüzde 2 kesinti yapma kararı hukuksuz ve yanlı”
Serdaroğlu'ndan HP açıklaması...
Serdaroğlu'ndan HP açıklaması...
Girne İş Bankası'nda tartışma çıktı...
Girne İş Bankası'nda tartışma çıktı...
Karayolları Dairesi, Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
Karayolları Dairesi, Bakım ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor
İki toplumlu Sağlık Komitesi Batı Nil Virüsü için yarın toplanıyor
İki toplumlu Sağlık Komitesi Batı Nil Virüsü için yarın toplanıyor
Gaü Spor Bölümleri, Özel Yetenek Sınavlarına Devam Ediyor
Gaü Spor Bölümleri, Özel Yetenek Sınavlarına Devam Ediyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim