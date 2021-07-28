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Tatar, KTFF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:00
Tatar, KTFF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, spor ambargolarının gençliğin ve herkesin ortak sorunu olduğunu ve bir insan hakları sorunu olduğunu belirterek, bütün dünyanın bunu bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, spor ambargosuna karşı mücadeleyi sürdürmenin gençlere karşı görevleri olduğunu vurgulayarak “Uluslararası bağlantıları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda hep birlikte çalışmak gençlere olan borcumuzdur” dedi.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye takımlarında yer alan Kıbrıslı Türk sporcularla bu konuyu görüştüklerini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının her türlü spor alanında büyük bir inançla, aile desteğiyle ve imkanları doğrultusunda devletin de desteğiyle başarılı ve yetenekli sporcular yetiştirdiğini ifade eden Tatar, “Türkiye milli takımlarında yer alarak dünyaya kendimizi anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

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Doğru temasları bularak ve birlikte çalışarak bu konuyu aşabilme temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sporun ve futbolun eylül ayından itibaren yeniden pandemi tedbirlerine ve düzenlemelere bağlı kalarak başlayacağını ifade ederek, tüm futbol camiasına başarılar diledi.

SERTOĞLU: “YILLAR SONRA DEV BİR ADIM HEDEFLİYORUZ”

Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise, spor izolasyonları konusunda Cumhurbaşkanlığı ile birlikte yürütülen proje ile ilgili görüşmek üzere Cumhurbaşkanı’nı ziyaret ettiklerini belirterek, doğru hamleler yaparak Cumhurbaşkanı’nın önderliğinde uzun yıllardan sonra dev bir adım atmayı hedeflediklerini söyledi.

Görüşmede Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol ve Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 28.07.2021 13:22
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