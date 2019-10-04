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Tatar: ”Kooperatifler profesyonel şekilde denetlenecek”

KKTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandı.

Tatar: ”Kooperatifler profesyonel şekilde denetlenecek”

KKTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü imzalandı.

04 Ekim 2019 Cuma 09:57
Tatar: ”Kooperatifler profesyonel şekilde denetlenecek”

Maliye Bakanlığı'nda, KKTC Merkez Bankası ile KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyitliği arasında imzalanan İşbirliği, Denetim ve Bilgi Paylaşımı Protokolü törenine Başbakan Ersin Tatar ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı. 
İmza töreninde konuşan Başbakan Ersin Tatar, mevcut hükümet döneminde mali piyasalarda istikrarın sağlanması, denetimlerin artması ve daha kontrollü bir mali yapının oluşması için önemli bir takım adımlar atıldığını kaydetti. 
Geçen hafta Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında mali piyasaların rahatlaması ve daha sağlıklı gelişebilmesi için bir protokol imzalandığını dile getiren Tatar, “Bana göre bu adımlar son derece pozitif gelişmelerdir” dedi. 

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Tatar, protokolün piyasaların denetim altına alınması ve daha sağlıklı bir ortamın oluşması için şu anda aktif olan 215 kooperatifin verdiği kredilerin ve topladığı mevduatların profesyonelce denetlenmesi adına imzalandığını dile getirdi. 
Ardından KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ve KKTC Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana protokol metnine karşılıklı imza koydu.
 

Son Güncelleme: 04.10.2019 15:38
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Kooperatifler
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