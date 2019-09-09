Tatar: “Kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının öz varlığı olan kooperatiflerin korunup, ekonomik yapısını güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, siyasi irade olarak kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koop bank) 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle “Kooperatif Bankacılığı Paneli” düzenledi.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası konferans salonunda düzenlenen panele, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, bazı banka yöneticileri, bürokratlar, bazı köy kooperatif temsilcileri ve banka çalışanları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan panel konuşmalarla devam etti. Başbakan Ersin Tatar, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kemal Ataman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardında Nottingham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meryem Duygun “Avrupa Kooperatif Bankacılığında son gelişmeler” başlığı altında performans, işletme modelleri ve rekabet değerlendirmesi; Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne de “Toplumcu Perspektiften Bankacılık” konulu sunum yaptı.

Daha sonra “Kooperatif Bankacılığı” paneline geçildi. DAÜ’den Prof. Dr. Eralp Bektaş’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Nottinham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meryem Duygun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne ve Koop Genel Müdürü Kemal Ataman konuştu.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, başbakan olarak siyasi iradenin kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasında ortaya koyacağı herhangi bir yanlış yönlendirmeye müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Kooperatif üyelerine ait olan bu kıt kaynakların yanlış kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Tatar, “Bazı krediler verilmiştir geri ödenemiyor. Faizi bile geri ödenemiyor. Bunlara müsaade etmememiz lazım” dedi.

Yasalara uyarak ve Merkez Bankası denetiminde kaynakların en iyi ve etkin bir şekilde kullanılarak, ekonomiye katkı yapabilmenin öneminde dikkat çeken Tatar, özkaynakların iyi muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir bankanın en büyük özelliğinin bilançosu olduğunu dile getiren Tatar, bilançoları muhafaza edip, ekonomik kalkınma için kullanabilmenin esas hedef olması gerektiğini kaydetti.

Kooperatif Merkez Bankası iştirakleri ve köy kooperatifleriyle binlerce insana istihdam sağlayan ve binlerce insanın geleceğine umut veren ekonomik bir kuruluş olduğunu söyleyen Tatar, kooperatiflerin Kıbrıs Türk halkının öz varlığı olduğunu kaydetti.

Atmış yıl önce bu kooperatifin kuruluşunda emeği geçenlere ve ondan sonra da yıllarca bu kuruma hizmet edenlere teşekkür eden Tatar, hayatta olmayanlar rahmet hayatta olanlara da saygılarını iletti.

Başbakan Ersin Tatar, budan sonra kendilerine düşenin bu öz varlıkları koruyabilmek ve ekonomik olarak bunların yapısını güçlendirmek olduğunu kaydetti. Tatar, bankacılık sektöründe lokomotif ve öncü olan Koopbank’ın, daha da güçlenerek ekonomiye yön verebilmesi için yapılacak çalışmalarda herkesin katkısı ve doğru yönlendirmesiyle KKTC ekonomisine güç vereceğini söyledi.

Kooperatifçiliğin ve Koop Merkez Bankası’nın iştiraklerinin, köy kooperatifleriyle uyum içerisinde çalışarak, kaynakların iyi kullanması gerektiğini dile getiren Tatar, ekonomiye yön verirken kriterlere bağlı olarak kaynakların etkili ve verimli kullanılmasında gösterilecek irade ve hassasiyetin önemine vurgu yaptı.

KANAN

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Koopbank’ın her geçen gün daha da gelişerek, yeni başarıları kendine ilke edindiğini kaydetti.

Bu tip etkinliklerle dünyadaki gelişmelerin de takip edilebildiğini dile getiren Kanan, bankanın, çiftçinin, hayvancının, esnafın, memurun, iş insanlarının ve işçinin desteğiyle var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti.

ATAMAN

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kemal Ataman da, 60 yıl önce tek şubesiyle faaliyete başlayan Koopbank’ın bugün ülke geneline yayılmış 20 şubesi bulunduğunu kaydetti. Ataman, bilançosunun büyüklüğü ve mevduat sıralamasındaki yeriyle Koopbank’ın ülkenin en büyük mali kuruluşu olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Koopbank’ın bankacılık faaliyetleri ve iştirakleriyle ülke ekonomisine yarattığı katma değer ve sağladığı istihdamla, KKTC’nin en büyük öz varlığı konumunda olduğunu dile getiren Ataman, etkinliklerle kooperatifçilik ve kooperatif bankacılığını irdelemek istediklerini ve kooperatifçilik alanında merak edilen herşeyin burada sorularak öğrenilebileceğini kaydetti.