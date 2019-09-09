banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100404
ALTIN
278.246
DOLAR
5.7291
STERLİN
7.0891
EURO
6.3177
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Kantara’da büyük yangın
KANTARA'DA BÜYÜK YANGIN
İnternet Cafe'den hırsızlık!
İNTERNET CAFE'DEN HIRSIZLIK!
banner307

Tatar: “Kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Kooperatif Bankacılığı Paneli” düzenlendi.

Tatar: “Kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Kooperatif Bankacılığı Paneli” düzenlendi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
Tatar: “Kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının öz varlığı olan kooperatiflerin korunup, ekonomik yapısını güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, siyasi irade olarak kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koop bank) 60. kuruluş yıldönümü nedeniyle “Kooperatif Bankacılığı Paneli” düzenledi.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlük Binası konferans salonunda düzenlenen panele, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, bazı banka yöneticileri, bürokratlar, bazı köy kooperatif temsilcileri ve banka çalışanları katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan panel konuşmalarla devam etti. Başbakan Ersin Tatar, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kemal Ataman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardında Nottingham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meryem Duygun “Avrupa Kooperatif Bankacılığında son gelişmeler” başlığı altında performans, işletme modelleri ve rekabet değerlendirmesi; Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne de “Toplumcu Perspektiften Bankacılık” konulu sunum yaptı.

Daha sonra “Kooperatif Bankacılığı” paneline geçildi. DAÜ’den Prof. Dr. Eralp Bektaş’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde KKTC Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Nottinham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Meryem Duygun, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne ve Koop Genel Müdürü Kemal Ataman konuştu.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında, başbakan olarak siyasi iradenin kooperatif kaynaklarının yanlış kullanılmasında ortaya koyacağı herhangi bir yanlış yönlendirmeye müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Kooperatif üyelerine ait olan bu kıt kaynakların yanlış kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Tatar, “Bazı krediler verilmiştir geri ödenemiyor. Faizi bile geri ödenemiyor. Bunlara müsaade etmememiz lazım” dedi.

Yasalara uyarak ve Merkez Bankası denetiminde kaynakların en iyi ve etkin bir şekilde kullanılarak, ekonomiye katkı yapabilmenin öneminde dikkat çeken Tatar, özkaynakların iyi muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir bankanın en büyük özelliğinin bilançosu olduğunu dile getiren Tatar, bilançoları muhafaza edip, ekonomik kalkınma için kullanabilmenin esas hedef olması gerektiğini kaydetti.

banner317
Kooperatif Merkez Bankası iştirakleri ve köy kooperatifleriyle binlerce insana istihdam sağlayan ve binlerce insanın geleceğine umut veren ekonomik bir kuruluş olduğunu söyleyen Tatar, kooperatiflerin Kıbrıs Türk halkının öz varlığı olduğunu kaydetti.

Atmış yıl önce bu kooperatifin kuruluşunda emeği geçenlere ve ondan sonra da yıllarca bu kuruma hizmet edenlere teşekkür eden Tatar, hayatta olmayanlar rahmet hayatta olanlara da saygılarını iletti.

Başbakan Ersin Tatar, budan sonra kendilerine düşenin bu öz varlıkları koruyabilmek ve ekonomik olarak bunların yapısını güçlendirmek olduğunu kaydetti. Tatar, bankacılık sektöründe lokomotif ve öncü olan Koopbank’ın, daha da güçlenerek ekonomiye yön verebilmesi için yapılacak çalışmalarda herkesin katkısı ve doğru yönlendirmesiyle KKTC ekonomisine güç vereceğini söyledi.

Kooperatifçiliğin ve Koop Merkez Bankası’nın iştiraklerinin, köy kooperatifleriyle uyum içerisinde çalışarak, kaynakların iyi kullanması gerektiğini dile getiren Tatar, ekonomiye yön verirken kriterlere bağlı olarak kaynakların etkili ve verimli kullanılmasında gösterilecek irade ve hassasiyetin önemine vurgu yaptı.

KANAN

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Koopbank’ın her geçen gün daha da gelişerek, yeni başarıları kendine ilke edindiğini kaydetti.

Bu tip etkinliklerle dünyadaki gelişmelerin de takip edilebildiğini dile getiren Kanan, bankanın, çiftçinin, hayvancının, esnafın, memurun, iş insanlarının ve işçinin desteğiyle var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini belirtti.

ATAMAN

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kemal Ataman da, 60 yıl önce tek şubesiyle faaliyete başlayan Koopbank’ın bugün ülke geneline yayılmış 20 şubesi bulunduğunu kaydetti. Ataman, bilançosunun büyüklüğü ve mevduat sıralamasındaki yeriyle Koopbank’ın ülkenin en büyük mali kuruluşu olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.

Koopbank’ın bankacılık faaliyetleri ve iştirakleriyle ülke ekonomisine yarattığı katma değer ve sağladığı istihdamla, KKTC’nin en büyük öz varlığı konumunda olduğunu dile getiren Ataman, etkinliklerle kooperatifçilik ve kooperatif bankacılığını irdelemek istediklerini ve kooperatifçilik alanında merak edilen herşeyin burada sorularak öğrenilebileceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 09.09.2019 14:02
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKoopbankKooperatif Bankacılığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCG Çanakkale Denizaltısı halkın ziyaretine açıldı
TCG Çanakkale Denizaltısı halkın ziyaretine açıldı
Cumhurbaşkanlığında Siyasi Parti Başkanlarıyla Toplantıya Geçildi
Cumhurbaşkanlığında Siyasi Parti Başkanlarıyla Toplantıya Geçildi
"Avans veya borçlanma gerekmeden, ödemeler devam ediyor"
"Avans veya borçlanma gerekmeden, ödemeler devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal gaz önerisi tartışmalarını değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Akıncı, doğal gaz önerisi tartışmalarını değerlendirdi
Başkent Lefkoşa’da İki Caddede Asfaltlama Çalışmaları Başladı
Başkent Lefkoşa’da İki Caddede Asfaltlama Çalışmaları Başladı
Askeri bölgeyi ihlal etti...
Askeri bölgeyi ihlal etti...
Zanlı Veysel Taş, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Zanlı Veysel Taş, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Lefkoşa’da iki caddede asfaltlama çalışmaları başladı
Lefkoşa’da iki caddede asfaltlama çalışmaları başladı
Müezzinoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya açık mektup...
Müezzinoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya açık mektup...
TÜRK-SEN, Kıbrıs Türkünün öz varlıkları olan kurumların özelleştirilmesine karşı çıkacağını belirtti
TÜRK-SEN, Kıbrıs Türkünün öz varlıkları olan kurumların özelleştirilmesine karşı çıkacağını belirtti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim