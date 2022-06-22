Tatar, komutanlar ile yangını havadan inceledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önderliğinde, devletin ilgili tüm birimlerinin söndürülmesi için büyük çaba gösterdiği yangında, Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’yla birlikte helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den yola çıkan İHA’nın kısa süre içerisinde bölgeye ulaşması bekleniliyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün programını iptal ederek Mersinlik’te ormanlık alana yayılıp henüz kontrol altına alınamayan yangının olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.