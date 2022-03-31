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Tatar: “KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini almasının ne denli önemli olduğunun altını çizmek istiyorum”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Türk Devletler Teşkilatı’nda “gözlemci” statüsünde bir devlet olarak haklı yerini almasının önemini vurguladı.

31 Mart 2022 Perşembe 20:30
Tatar: “KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda yerini almasının ne denli önemli olduğunun altını çizmek istiyorum”

Tatar, “Temennim; bizim de en üst düzeyde temsil edildiğimiz böylesi geniş katılımlı etkinliklerin devamının gelmesi ve haklı davamızı dost devletlerin temsilcilerine aktarmamızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) davetlisi olarak gittiği Bursa’daki temaslarını tamamladı. Tatar, bu gece ülkeye dönüyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, temaslarıyla ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletleri ile aramızdaki bağın pekişmesi için bu tür organizasyonların düzenlenmesine addettiğim büyük önemi ifade etmek istiyorum” dedi.

TÜRKSOY’un davetlisi olarak gittiği Bursa’da TÜRKSOY yetkililerinin, yöneticilerinin ve kültür bakanlarının da bulunduğu “Bursa-2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Töreni”ne katılarak, Anavatan Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin yetkilileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, şöyle devam etti:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti, sanayisi, tarımı, ticareti ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli ve en büyük şehirleri arasında yer alan Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin, son derece yerinde ve isabetli bir karar olduğunu vurgulamak istiyorum.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirmenin, geliştirmenin; Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkının, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarının korunması konusundaki iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu Bursa’da yaptığımız temaslarda bir kere daha yineleme fırsatı yakaladım.

Bu vesileyle KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’nda gözlemci statüsünde bir devlet olarak haklı yerini almasının ne denli önemli olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum.

Kıbrıs Türkü’nün, Türk dünyası ile gönül ve kardeşlik bağlarının güçlenmesinin yaratacağı büyük potansiyelin bilincinde bir Cumhurbaşkanı olarak Türk devletler topluluğunun bir parçası olmasından büyük mutluluk duyduğumu yeniden vurgulamakta fayda görüyor; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Türk devletleri ile aramızdaki bağın pekişmesi için bu tür organizasyonların düzenlenmesine addettiğim büyük önemi ifade etmek istiyorum.

Temennim; bizim de en üst düzeyde temsil edildiğimiz böylesi geniş katılımlı etkinliklerin devamının gelmesi ve haklı davamızı dost devletlerin temsilcilerine aktarmamızdır.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa’daki bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesine liderlik eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, misafirperverliği için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’a, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım’a ve açılış törenine katkı koyan herkese teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 31.03.2022 20:52
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