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Tatar: KKTC’nin imkanları belli

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin genel kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, çiftçilerin Kıbrıs Türk mücadele tarihindeki önemine dikkat çekti.

16 Nisan 2022 Cumartesi 15:51
Tatar: KKTC’nin imkanları belli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm ve yükseköğretimdeki gelişmelere işaret ederek, nüfusun da artmasıyla ülkede üretilenlerin çok daha fazla sayıda insana ulaştığını kaydetti.

Dünyadaki gelişmelere ve Rusya-Ukrayna savaşına işaret eden Tatar, “ KKTC’nin imkanları belli. Keşke imkanlar bol olsa da sübvanselerle takviyelerle hepimizin işi daha kolay olsa...” dedi.

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Ersin Tatar, renkli mazotun tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu uygulamanın denetlemeyle yapılabileceğini söyledi. 

Tatar, kendisinin Maliye, Zorlu Töre’nin Tarım, İrsen Küçük’ün de Başbakan olduğu dönemde tepkilere rağmen zeytinyağının yurt dışından ülkeye gelişinin yasaklandığını anımsattı.

“Ülkemize güvenelim. KKTC’ye sahip çıkalım” diyen Tatar, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle daha verimli sürdürülebilir yapının ortaya çıkmasının, Kıbrıs Türk halkına refah bir yaşam sunmanın temennileri olduğunu söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Kktc
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