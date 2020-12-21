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Tatar: “KKTC’nin güçlenmesi ile yatırımlar daha da artacak”

21 Aralık 2020 Pazartesi 18:45
Tatar: “KKTC’nin güçlenmesi ile yatırımlar daha da artacak”
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TATAR: “KKTC’NİN GÜÇLENMESİ İLE YATIRIMLAR DAHA DA ARTACAK”

CUMHURBAŞKANI TATAR MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC devletinin zemininin güçlenmesi ile yatırımların daha da artacağını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi ve dernek yönetimini kabul etti.
Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda gelişimi için uğraş verdiklerini belirterek, mobilya sanayicilerinin elde ettikleri başarılardan gurur duyduğunu kaydetti.
Başbakan olarak görev yaptığı dönemde, mobilya sanayicilerine yönelik teşvik kararı başta olmak üzere birçok önemli konuda kararlar alındığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu kararların, yerli üreticiyi desteklemek için gerekli adımlar olduğunun altını çizdi.
Mobilya sanayicilerinin rekabet edebilirlik seviyesinin üst seviyede olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, mobilya sektöründe yerli ürünlerin artık piyasada çok daha fazla pay aldığını dile getirerek, yerli üreticileri kutladı.

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21 Aralık Şehitler Haftası’nda, şehitlerin anıldığı bir hafta içerisinde bulunduğumuzu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, şehitlere rahmet, gazilere ise şükran duygularını belirtti.
Esas olanın, güçlü, güvenli bir KKTC yaratarak, ülke insanının maneviyat, birlik, beraberlik gücünü memleketin geleceği için kullanması olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye’nin tam desteği ile başımız dik, onurumuzla bu topraklarda mevcudiyetimizi devam ettirme uğraşı içerisinde olmamız gerek” dedi. 
Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizdi. Tatar, tüm bunların gelecekte KKTC devletinin zeminini daha güçlendireceğine ve yatırımların daha da artacağına inandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin zemininin güçlenmesi ile yatırımların daha da artacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mobilya Sanayicileri Derneği’ne bağlı işyerlerinde dünya teknolojisini yakalayan yatırımların arttığını ve bunun KKTC’nin geleceği açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, Mobilya Sanayicileri Derneği üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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