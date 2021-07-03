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Tatar, KKTC’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da ziyaret ve temaslarda bulunacak. Tatar ve beraberindeki heyet, salı gününe kadar sürecek Türkiye ziyareti için saat 14.30 sıralarında KKTC’den ayrıldı. 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:45
Tatar, KKTC’den ayrıldı

Tatar’ı Ercan Havalimanı’nda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Vekili Albay Kadir Bayraklı  ve diğer bazı yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanlığından verilen programa göre, Tatar bugün İstanbul’a varışı sonrasında bazı temas ve görüşmelerde bulunacak ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. İstanbul temaslarının ardından Tatar, Elazığ’a hareket edecek.
Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Elazığ’da  TV kanalları ile röportajlar gerçekleştirdikten sonra  bazı ziyaretlerde ve görüşmelerde bulunacak. Daha sonra Kıbrıs’ta Kanlı Noel saldırılarında Kumsal’da banyo odasına eşi ve çocukları Rumlar tarafından katledilen Emekli Tuğgeneral Nihat İlhan ve ailesinin kabirlerini ziyaret edecek, kabirlere KKTC’den götürülen toprak bırakılacak, anma ve saygı duruşunda bulunulacak.
Tatar ayrıca, Emekli Tuğgeneral İlhan’ın evini de ziyaret edecek. Ardından akşam saatlerinde TV programlarına katılacak.

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Cumhurbaşkanı Tatar, pazartesi günü ise Fırat Üniversitesi’nde  “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü’nün Mücadelesi” konulu konferans verecek, TV kanallarındaki programlara katılacak. Ardından Malatya'ya gedecek olan Tatar, burada Malatya Kıbrıs gazileri ile görüşecek ve onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak. Yemeğin ardından Diyarbakır'a hareket edecek olan Tatar, burada da bir dizi temaslarda bulunacak.
Salı günü İstanbul’a hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, bazı temas ve görüşmelerden sonra akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek. 

 

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Son Güncelleme: 03.07.2021 15:00
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