Tatar: “KKTC’deki Covid-19 hastaları Türkiye’ye nakledilecek”

Başbakan Ersin Tatar, bu gece yarısından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Covid-19 hastalarını, Türkiye’deki sağlık servisleri nakline başlayacağını açıkladı.

Başbakan Tatar, konuyla ilgili açıklamasında, Anavatan Türkiye’nin her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19’la mücadelesinde de yanında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Tatar, şöyle devam etti:

“Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos günü ‘Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini, KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını’ belirtmişti. İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlıyor. Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye’nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız.”