Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Ukraynalılardan oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’dan gelenlere yönelik vize işlemleri gibi konularda neler yapılabileceği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC devletinin sosyal açıdan güçlü ve duyarlı bir devlet olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının da 1960’lı yıllarda göçler, çatışmalar ve katliamlar yaşadığını hatırlattı.

Türkiye’nin desteğiyle kurdukları devleti geliştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna halkının içinde bulunduğu koşulları özellikle Kıbrıs Türk halkının çok iyi anladığını kaydetti.

UKRAYNALILAR İÇİN GİRİŞ VE VİZE İŞLEMLERİ…

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye gelen Ukraynalılar için giriş ve vize işlemlerinin gerektiği şekilde yapılması konusunu Başbakan ve İçişleri Bakanı ile görüştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Karşılıklı olarak sizlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde bir düzenlemenin yapılması gerekir. Bu insanlar savaş mağdurudur. Bu insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. İnsanlık dramı yaşanmaktadır. Bu insanlara kucak açmak bizlerin görevidir” dedi.

KKTC’nin imkanları çerçevesinde Ukrayna’dan gelen insanlara kucak açtığını ve açmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu işin takipçisi olacağını dile getirdi.

Heyet üyeleri de KKTC’ye gelen Ukraynalılara yardım etmeye çalışmak amacıyla KKTC’de yaşayan Rusça konuşanların kurduğu büyük bir örgütleri olduğunu söylediler ve KKTC’ye gelen Ukraynalıların yaşadığı sıkıntıları aktardılar.