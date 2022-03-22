banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa’da iş kazası: 1 yaralı
Gazimağusa’da iş kazası: 1 yaralı
Cumhurbaşkanlığından açıklama
Cumhurbaşkanlığından açıklama
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Danışman adı altında müşavir!
Danışman adı altında müşavir!
İş kazası: 1 ağır yaralı
1 kişi ağır yaralandı
banner405

Tatar KKTC’de bulunan TÜRSAB heyetini kabul etti

TATAR: “KKTC TURİZM ALANINDA ÇOK BÜYÜK GELİŞMELER GÖSTERMİŞTİR”

22 Mart 2022 Salı 12:15
Tatar KKTC’de bulunan TÜRSAB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temas ve çalışmalarda bulunmak üzere KKTC’de olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin turizm alanında çok büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adasının bir turizm adası olduğunu dile getirerek, adaya turist gelmesi için girişimlerin yapıldığını ve bütün zorluklara rağmen de turistlerin geldiğini kaydetti.
KKTC’de turizm konusunda güzel başarılara da imza atıldığını söyleyen Tatar, ambargolara rağmen bir algının oluştuğunu ve bütün dünyada bu adada farklı bir kültürün var olduğunun görüldüğünü belirtti. 

banner341
KKTC’nin doğası, yeşili, mavisi, kültürü, insanlarının sıcakkanlılığı ve misafirperverliğinin tarihten gelen bir kültür olduğunu söyleyen Tatar,  her türlü sıkıntıya rağmen yatırımların arttığını bellirtti.
Tatar temennisinin, Anavatan Türkiye’den KKTC’ye daha fazla turistin gelmesi olduğunu da kaydetti.
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da konuşmasında, TÜRSAB’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 22.03.2022 16:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “Su başta olmak üzere tüm doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusunda halkın sorumlulukla davranmaya devam edeceğine inanıyorum”
Tatar: “Su başta olmak üzere tüm doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusunda halkın sorumlulukla davranmaya devam edeceğine inanıyorum”
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Akansoy'un Meclis konuşması...
Akansoy'un Meclis konuşması...
Ekonomi, sağlık ve elektrikteki sorunlar Meclis gündemine taşındı
Ekonomi, sağlık ve elektrikteki sorunlar Meclis gündemine taşındı
Seder Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı
Seder Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı
LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği
LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği
18 yaşından küçük şahsa tütün satan işletmeci hakkında yasal işlem
18 yaşından küçük şahsa tütün satan işletmeci hakkında yasal işlem
Tuzluca’da inşaat demirleri çalındı
Tuzluca’da inşaat demirleri çalındı
Gazimağusa’da iş kazası: 1 yaralı
Gazimağusa’da iş kazası: 1 yaralı
Aşırı ısınan şömine bacası yangına neden oldu
Aşırı ısınan şömine bacası yangına neden oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim