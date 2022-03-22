Tatar KKTC’de bulunan TÜRSAB heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temas ve çalışmalarda bulunmak üzere KKTC’de olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin turizm alanında çok büyük gelişmeler gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adasının bir turizm adası olduğunu dile getirerek, adaya turist gelmesi için girişimlerin yapıldığını ve bütün zorluklara rağmen de turistlerin geldiğini kaydetti.

KKTC’de turizm konusunda güzel başarılara da imza atıldığını söyleyen Tatar, ambargolara rağmen bir algının oluştuğunu ve bütün dünyada bu adada farklı bir kültürün var olduğunun görüldüğünü belirtti.



KKTC’nin doğası, yeşili, mavisi, kültürü, insanlarının sıcakkanlılığı ve misafirperverliğinin tarihten gelen bir kültür olduğunu söyleyen Tatar, her türlü sıkıntıya rağmen yatırımların arttığını bellirtti.Tatar temennisinin, Anavatan Türkiye’den KKTC’ye daha fazla turistin gelmesi olduğunu da kaydetti.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da konuşmasında, TÜRSAB’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.