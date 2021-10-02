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Tatar KKTC'ye yatırım çağrısı yaptı

“TC-KKTC Ekonomik İş Birliği İmkanları Toplantısı” yapıldı

02 Ekim 2021 Cumartesi 11:45
Tatar KKTC'ye yatırım çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayesinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) tarafından “Türkiye-KKTC Ekonomik İş birliği İmkanları Toplantısı” düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Girne’de düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin bir turizm adası olarak yabancıların ilgisini çektiğini ve Türkiye’den yapılacak yatırımların artmasını hedeflediklerini kaydetti ve KKTC’ye yatırım çağrısı yaptı. 

Her zaman KKTC’ye inandığını ve KKTC’ye sahip çıkmanın önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, garantör ülke ve bölgenin en güçlü ülkesi olan Anavatan Türkiye için KKTC’nin varlığının ve yapılacak iş birliklerinin önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

Tatar, “aynı milletin evlatları olarak Türkiye ile gönül ve kader birliğinin, verilen mücadelenin kutsallığına ve iletişim dünyasında bu bağların güçlenmesine” vurgu yaptı. 

 “MİLLİ VE EKONOMİK ÇIKARLAR”

“Doğu Akdeniz’de Toroslar ile Beşparmakları ayıran bir deniz var ama Mavi Vatan’ın yakınlığı aynı coğrafyada yaşayan bizleri daha da yakınlaştırarak bir araya getirmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, hem milli, hem ekonomik çıkarların iş birliğini daha da güçlendirmesi gerektirdiğini kaydetti.

KKTC’de üretilen ürünlerin Türkiye’de pazarlanmasının hedeflendiğini ve yapılan çalışmalar sonucunda KKTC ekonomisinin Türkiye ile daha da entegre olduğunu ve olmaya devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de ithalatın büyük bir bölümünün Türkiye’de üretilen ürünlerden yapıldığını memnuniyetle paylaştığını belirtti.

“YEREL ÜRETİM GELİŞTİRİLMELİ”

KKTC’de rekabetçi bir ortam yaratarak yerel üretimin geliştirilmesinin herkesin hedefi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, adanın turizmi birinci sektör yapabilecek yapıya sahip olduğuna ve ada turizmini koruyarak ekonomik faaliyetleri şekillendirmek gerektiğine işaret etti.

“YILLARDIR EGEMENLİK MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Kıbrıs Türklerinin yıllarca yaşadığı zulme işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra Kıbrıs Türklerinin kendi devletleriyle yola devam ettiklerini belirtti ve yıllardır verilen egemenlik mücadelesinin öneminin altını çizdi.

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Rum tarafının “Rum Cumhuriyeti”ne dönüşmüş olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kalıcı hale gelmesini ve sinsi planlarla KKTC’yi ortadan kaldırma, Kıbrıs Türklerini adada yalnızlık içinde bırakarak zamanla yok olmalarını sağlama ve AB’de yer almayan Türkiye’yi adadan uzaklaştırma planları yaptıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Oynanan oyun budur. Açık ve nettir” dedi.

 “FEDERASYON TESLİMİYETTİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının; onuru, haysiyeti ve  adadaki geleceğinin teminatı için Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul görmesiyle ancak resmi müzakere sürecine başlanabileceği” görüşünü ortaya koyduğunu hatırlattı.

“Federasyon bir teslimiyettir. Teslimiyet de Kıbrıs Türk halkının yok oluşuna ve Türkiye’nin de adadan çekilmesine yol açacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, 1571’den 1923’e kadar adanın egemenliğinin Türk ulusunda olduğunu, 1960’ta ise İngiltere’nin adadan ayrılırken egemenliği iki ayrı halka devrettiğini hatırlattı.

 “KKTC YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Türk ulusunun uzantısı olan Kıbrıs Türklerini, Kıbrıslı Rumların 1960 sonrası  Akritas planlarıyla yok etmeyi hedeflediklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, 20 Temmuz 1974’te Türk askerinin müdahalesiyle Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğunu ve bugün KKTC’nin turizmiyle, yükseköğrenimiyle, Türkiye’den yapılan su temini ile tarımsal ve altyapı faaliyetleriyle gelecekte Kıbrıs Türk halkının teminatı olacak bir yapıyla yola devam ettiğini kaydetti.

Pandemi döneminde daralan ekonomiyle kamu maliyeti ve altyapı faaliyetlerini sürdürmenin zorluğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, açılma sürecinde olunduğunu belirterek, ekonominin yavaş yavaş eski boyutlarına geleceğine inandığını ifade etti.

KKTC’YE YATIRIM ÇAĞRISI

KKTC’de yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Tatar,  KKTC’nin turizm adası olarak yabancıların ilgisini çektiğini ve Türkiye’den yapılacak yatırımların artmasını hedeflediklerini kaydetti ve bu yönde çağrı yaptı. 

Her zaman KKTC’ye inandığını  belirterek, KKTC’ye sahip çıkmanın önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar,  garantör ülke ve bölgenin en güçlü ülkesi olan Anavatan Türkiye için KKTC’nin varlığının ve yapılacak iş birliklerinin önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

Toplantıda, KTTO Başkanı Turgay Deniz, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çatlık  konuşma gerçekleştirdi.

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Son Güncelleme: 02.10.2021 12:02
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