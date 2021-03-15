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Tatar KKTC Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

15 Mart 2021 Pazartesi 15:45
Tatar KKTC Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
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TATAR:EKONOMİK HAYATIN PANDEMİ SONRASI YÜKSELİŞE GEÇMESİYLE, YATIRIMLAR VE İSTİHDAMLARLA TÜKETİM ARTACAK, EKONOMİNİN GELİŞMESİYLE KAZANÇ VE REFAH DA ARTACAK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Mart Tüketici Hakları Günü dolayısıyla KKTC Tüketiciler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, derneğin yıllardır çalışmalarıyla tüketici haklarının korunarak ekonomik çarkların dönmesinde kalıcı ve önemli hizmetler verdiğini kaydetti; devamını temenni etti.
 

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik hayatın pandemi sonrası yükselişe geçmesiyle, yatırımlar ve istihdamlarla tüketimin artacağını söyleyerek, ekonominin gelişmesiyle kazanç ve refahın artacağını belirtti.

“YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETİN İŞ BİRLİĞİ”

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Kıbrıs konusu ve 5+BM toplantı hazırlıklarıyla ilgili olarak ise Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişarelerle artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini içeren bir anlaşma istediklerini belirtti.

Kıbrıs’ta iki halk olduğunu, karşı tarafın buna saygı göstermesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Artık bu pozisyondan geri adım atmayı düşünmüyoruz. Hak egemenliğe dayalı değilse, hak değildir. Haklarımızın tescil edilebilmesi için mutlaka egemenliğe dayalı olması lazımdır ” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası statüsünün Kıbrıs Rum tarafı kadar eşit olması koşullarının sağlanmasının gerekliliğini vurgulayarak, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların kaldırılmasına yönelik verilen vaatlerin tutulmadığını hatırlattı.

“ŞİMDİYE KADAR İYİ ÇOCUK OLDUK DA NE OLDU”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıslı Türkler şimdiye kadar iyi çocuk oldu. İyi çocuk olduk da ne oldu?” diye sorarak, Rum tarafının adanın tek egemeni gibi tutum sürdürdüğünü belirtti. “Bizim politikamız biat değildir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman karşı tarafa yama olmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı, “Onurlu ve haysiyetli bir politika izleyerek kendi devletimize sahip çıkarak Doğu Akdeniz’in bu önemli noktasında Türkiye ile birlikte ulusal çıkar ve menfaatlerimiz için sonuna kadar çalışacağız” dedi.

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Son Güncelleme: 15.03.2021 17:00
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