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Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu’nu kabul etti

01 Şubat 2022 Salı 10:00
Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu’nu kabul etti

“DEVLET OLARAK SPORCULARIMIZA DESTEK OLUYORUZ, OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu yöneticilerinden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların elde ettiği başarıların mutluluk verici olduğunu söyledi.

Federasyon yetkilileri ve antrenörlerin, gençlere daima sahip çıktığını; spora teşvik ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “Ülkemize uygulanan ambargolara rağmen sporcularımız çok önemli başarılara imza atmaktadır. Biz de devlet olarak sporcularımıza destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Federasyonun gönüllü olarak yaptığı çalışmalar da ayrıca takdire şayandır” dedi.

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Tatar, ailelerin çocuklarına verdiği desteğin ve federasyon yetkililerine güvenin de oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Sporcuların uluslararası arenalarda başarı elde etmesinin KKTC’nin tanınması açısından önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların ailelerine, antrenörlere ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.  

GÖKBİLEN

KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu

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Son Güncelleme: 01.02.2022 10:17
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