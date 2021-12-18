Tatar, KKTC Muhtarlar Derneği birlik ve dayanışma yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar gecede yaptığı, konuşmada, düzenlenen birlik ve dayanışma gecesinde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizlerin, gönlü bir geleceği bir... Her şey halkımız için, ülkemiz için, ülkemizin geleceği içindir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemi ve krize rağmen birlik içinde hareket edip yeni yılda KKTC halkına daha güzel hizmetler sunarak daha güzel günlere kavuşma temennisinde bulundu.