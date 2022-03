Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul etti

“TEMENNİM, KADINLARIMIZIN EŞİTLİK TEMELİNDE DAHA FAZLA ALANDA YER ALMASI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği Başkanı Esen Bahadır ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde kendisine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların her alanda Kıbrıs Türk halkının mücadelesine verdiği desteğe saygı gösterdiğini ve takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, “Kadınlarımız her alanda başarı göstermektedir” diyerek, kadınların dokunduğu her yeri güzelleştirdiğini ifade etti.

Tatar şöyle devam etti:

“Kadınlarımız gerek devlet gerekse özel sektörde her türlü kültürel alanda var olacaktır. Temennim, kadınlarımızın eşitlik temelinde daha fazla alanda yer almasıdır. Kadınlar, hemen hemen her sektörde en az erkekler kadar başarı göstermektedir. Özellikle kadın öğretmenlerimizin başarısı çok büyüktür. Onlar hem evde kendi çocuklarını eğitip hem de okullarda öğrencileri eğitmektedir.

Dünyanın şu an içinde bulunduğu sıkıntıların da bir an önce bitmesini temenni ederim. Çocuklarımızın daha rahat yaşayabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde gerek mecliste yapılacak yasal düzenlemelerle gerekse toplumun çeşitli kademelerindeki iyileştirmelerle kadınlarımıza eşitlik temelinde fırsat verilmesi ve hayatın her alanında kadınların daha etkili ve söz sahibi olabilmesi için atılacak adımların hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu vesileyle bütün kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarım”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği başkan ve yönetim kurulu üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

KKTC Kız İzci Örgütü Derneği adına konuşan Serap Buba ise Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar’a, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’ne yardımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.