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Tatar: “KKTC, Eğitim alanında bilinen bir isim oldu”

 Cumhurbaşkanı Tatar, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve Uluslararası Öğrenciler Birliği (Voices of International Students in Cyprus - VOIS Cyprus) heyetini kabul etti.

16 Eylül 2021 Perşembe 13:45
Tatar: “KKTC, Eğitim alanında bilinen bir isim oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin eğitim alanında bilinen bir isim olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar kabulde, uluslararası öğrencileri kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, YÖDAK Başkanı Prof. Dr.  Turgay Avcı’nın üniversiteler ve öğrencilerle ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti. 

KKTC’de 100’den fazla ülkeden uluslararası öğrencinin bulunduğunu ve KKTC’nin artık eğitim alanında bilinen bir isim olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitelerin kaliteli eğitim verdiğini, bundan memnuniyet duyduğunu belirtti. VOIS Cyprus Birliği’nin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gün geçtikçe birliğin üyelerinin artacağına ve iş birliği içinde önemli çalışmalar yapacağına inanç belirtti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC’de yaşayan uluslararası öğrencilerin daha memnun ve iyi bir yaşam sürerek eğitimlerine ülkemizde devam edebilmeleri için yapılacakları formüle etmek görevimizdir” dedi.  

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AVCI

KKTC’de yer alan 21 üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencileri temsil eden “VOIS Cyprus” ile birlikte, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK olarak 100’den fazla ülkeden gelen uluslararası öğrencilerin sorunlarını özellikle pandemi koşullarında yakından takip ettiklerini ve öğrencilerin memnuniyetlerini artırmak ve kendilerini evde hissettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.  

Öğrenci temsilcileri ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul ederek, sıkıntılarını aktarabilme imkânı sunduğu için teşekkür ettiler ve Kıbrıs Türk halkının daha güzel ve iyi bir geleceğe ulaşması temennisinde bulundular.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 15:25
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