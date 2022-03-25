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Tatar: “KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz”
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Tatar: “KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Türkiye Muharip Gaziler Derneği heyetini kabul ederek görüştü.

25 Mart 2022 Cuma 10:30
Tatar: “KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, 1974 Barış Harekatı ile ülkemize adım atan gazileri görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Sizlerin emeklerini unutmamız mümkün değildir” dedi. Şehit düşenlere rahmet dileyen Tatar, tüm gazilere şükranlarını sundu. 

Ülkemizde geçmişte verilen mücadelenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar farklı medeniyetlerin geçtiği adamızın önemini vurguladı.

“Bizim atalarımız Osmanlı Devleti’dir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı tarihsel sürece değindi. 

Kıbrıs Türklerinin adada yalnızlaşması ve ortadan kaldırılması için her türlü iradenin ortaya konduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamak amacıyla yaptığı saldırıları anlattı.

Kıbrıs Türklerinin adanın Yunanistan’a bağlanmasını engellemek için mücadele verdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1960 Antlaşmalarından dolayı garantör ülke olarak tek taraflı müdahale hakkını kullanarak 1974’te adaya gerçekleştirdiği harekatın, meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. 

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Silah zoruyla devletin dışına itilen Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olarak BM sözleşmelerine göre kendi devletini kurma hakkına sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Şu anda Doğu Akdeniz’de barış ve huzurun yakalandığı bir ortamda KKTC devletini güçlendirme çabası içerisindeyiz” dedi. 

Federasyon görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirten Tatar, adanın tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne alınma kararının terazideki dengeyi bozduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmaması dolayısıyla Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığını böyle bir çatı altında sürdürmesinin mümkün olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin adadan ayrılması ve “sıfır asker, sıfır garanti” gibi bir şeyi Kıbrıs Türklerinin asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Anavatan Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukumuzun korunmasının önemini dile getiren Tatar, yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliği ile ancak bir antlaşma olabileceğini kaydetti. 

Ülkemizde pahalılık ve ekonomik kriz yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunlar tarihin cilvesidir. Gelip geçer. Önemli olan devlettir, devletin bekasıdır, buradaki hak ve hukukumuzu bu önemli coğrafyada koruyabilmektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKktcTürkiye Muharip Gaziler Derneği
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