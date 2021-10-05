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Tatar KKTC'de

Ankara ve Eskişehir’de bir dizi temas ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün akşam yurda döndü.

05 Ekim 2021 Salı 11:16
Tatar KKTC'de

Cumhurbaşkanı Tatar’ın dün akşam İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan hareketle 22.50’de Ercan Havalimanı’na vardığı bildirildi.

TÜRKİYE TEMASLARI

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında bir araya geldiği Eskişehir Kıbrıs gazilerine Kıbrıs konusuyla ilgili açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Eskişehir’de Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anıtını da ziyaret edip, çelenk koydu.

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Eskişehir’de basın mensuplarıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri aktardı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

1. Ana Jet Üssü’nü ve Bilecik’te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesini de ziyaret etti.

FAHRİ DOKTORA ÜNVANI

Cumhurbaşkanı Tatar, dün sabah Anadolu Üniversitesi’nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı ve “Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Adada Varoluş Mücadelesi” konulu ilk dersi verdi.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar’a Anadolu Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. 

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Son Güncelleme: 05.10.2021 11:23
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