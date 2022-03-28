Tatar: “KKTC daha da güçlenecektir”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun değerini bilmek gerektiğini ifade etti.

1974 öncesine dönmek istemediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, federal cumhuriyet adı altında iki tarafın bir arada yaşamasını öngören bir oyuna asla gelmeyeceklerini ifade etti.

Rum lider Anastasiadis’in; “Biz 25 Mart 1821’i unutmayacağız” sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanlıların, 25 Mart 1821 tarihinde Osmanlı idaresi altında bağımsızlık kazandığını, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak için de o tarihte meşale yakıldığını ifade etti.

Tatar, Rum tarafını hedeflerinin; Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünü sonlandırmak, Türk askerini adadan göndermek ve Kıbrıs Türk halkını asimile etmek olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafına göre esas devletin Kıbrıs Federal Cumhuriyeti olduğunu belirterek amacın; KKTC’yi ortadan kaldırmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları koparmaya çalışmak olduğunu ve bunun kabul edilmesinin asla mümkün olmayacağını söyledi.

“İKİ AYRI DEVLET ANLAYIŞINI BÜTÜN DÜNYA İLE PAYLAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ”

“Her halk, kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir. Biz de yan yana yaşayan iki ayrı devlet anlayışını daha da ileri bir pozisyona taşıma niyetindeyiz. Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle artık bu politikayı bütün dünya ile paylaşmış bulunmaktayız. KKTC daha da güçlenecektir. Hem Doğu Akdeniz’de hem de hava sahasındaki haklarımız açısından; Türkiye Cumhuriyeti ile daha da gelişecek olan iş birliğimizle KKTC’nin gelişmesine katkı sağlanacaktır. Halkımıza barış, huzur ve güvenlik teminatının verilmesi önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, anlamlı ziyaretten dolayı Kıbrıs gazilerine teşekkür ederek şehitlere de Allah’tan rahmet diled