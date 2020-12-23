Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği’ni kabul etti

TATAR, KKTC BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI DERNEĞİ’Nİ KABUL ETTİ

TATAR: “KKTC’DE FUTBOLA İLGİ BÜYÜK… AMBARGOLARA RAĞMEN FUTBOL GELİŞTİRİLMELİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de futbola büyük bir ilgi olduğunu belirterek, futbolu geliştirmek için devletin altyapı çalışmalarına desteğinin sürdürdüğünü kaydetti.



Kıbrıs Türk gençleri için, ambargolara rağmen çeşitli temaslarla futbolu geliştirmenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin Türkiye takımlarını yakinen takip ederek desteklemelerinin bir kültür haline geldiğini belirtti.

Futbolun birleştirici gücüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Beşiktaş takımının başarılarını bir Beşiktaşlı olarak yakinen takip ettiğini söyledi ve Beşiktaş camiasına başarılar diledi.