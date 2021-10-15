Tatar: “KKTC-Antalya arasındaki turist akışı önemli bir turizm potansiyeli olabilir”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, anavatan Türkiye’yle birlikte, ortak bir muzaffer geçmişin paylaşıldığını ifade ederek, Türkiye’den gelen sivil toplum örgütleriyle memleket meselelerini değerlendirmenin bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Antalya İş İnsanları Derneği yetkililerini Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz aylarda Antalya bölgesini de etkisi altına alan yangın felaketinde yangından etkilenen Türkiyeli kardeşlerimize bir kere daha geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar, bölgede yaraların ivedilikle sarılacağına inanç belirtti.

“MARAŞ AÇILIMIYLA, TURİZM, DAHA DA İLERİYE TAŞINACAK”

Antalya’yla karşılıklı turizm faaliyetlerinin artması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’dan KKTC’ye karşılıklı turist akışının gerçekleşmesinin önemli bir turizm potansiyeli olacağını kaydetti.

KKTC’ye uygulanan haksız izolasyonlara rağmen turist sayısında önemli bir artış olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC turizminin bugün 30 bin yatağa sahip olduğunu, özellikle Maraş açılımıyla birlikte özelde Gazimağusa’nın genelde KKTC turizminin önemli ilerlemeler sağlayacağını söyledi.

“KKTC’NİN STATÜSÜ YÜKSELDİ”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Mavi Vatan içerisinde stratejik öneme sahip bir devlet olduğunu, tarihsel süreç içerisinde Türkiye ve KKTC arasındaki bağın çok daha güçlü bir hal aldığını söyledi.

Halkın desteğiyle Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından KKTC ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha güçlendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilemeyeceğini, olası bir antlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin söz konusu olduğu federasyon modeliyle hedeflenenin Kıbrıslı Türkleri bir Rum devleti içerisinde asimile ederek Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle KKTC’nin statüsünün daha da yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarından asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Hükümetler arası iş birliğine ek olarak sivil toplum örgütlerinin de iş birliğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadelenin ortak sürdürülmesinin vatana karşı bir borç olduğunu belirtti.

Antalya İş İnsanları Derneği yetkilileri de yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sevgi ve desteklerini ileterek, Cumhurbaşkanı Tatar’la gurur duyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Antalya bölgesinde yaşanan yangın felaketinin yerinde incelemesinin bölge halkının büyük takdirini kazandığına dikkat çeken dernek yetkilileri, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğini kaydetti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.