Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen, Aşure Lokması etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yer alan etkinlikte konuşan Tatar, Alevi kültürünü yaşatma ve derneklerin çalışmaları için elden geleni yapmaya her zaman hazır olduğunu dile getirdi.

Düzenlenen etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Tatar, “Biz biriz, beraberiz ve birbirimize saygılıyız” diye konuştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC çatısı altında birlik ve beraberlik içerisinde Anayasanın da emrettiği şekilde saygı, hoşgörü ve hürmet içinde yaşamlarını sürdürmenin herkesin temennisi olduğunu söyledi.

“KKTC insan hiçbir zaman ayrım yapmaz. Her kültüre, inanca ve geleneğe saygılıdır ve saygılı olmaya devam edecektir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devletin imkanları çerçevesinde tüm vatandaşlarının beklentilerini yerine getirmek için elden gelenin yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kerbela’da yaşananlara atıfta bulunarak barış, güven ve özgürlük içinde yaşamanın önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı zulme işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, verilen mücadelede mağdur olmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir halk olduklarını kaydetti.

KKTC’de inanç, düşünce özgürlüğü ve demokrasi olduğunu dile getiren Tatar, “Burada kültürel zenginlikler vardır. Farklı ülkelerden gelip yerleşen ve 144 farklı ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü KKTC’de hiçbir ayrım yapılmaksızın herkes inanç ve düşüncelerine uygun şekilde yaşayabilmektedir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin çağdaş medeniyetler içerisinde dünyadaki haklı yerini bulması için uğraş veren bir yönetim anlayışı içinde olduklarını da ifade etti.