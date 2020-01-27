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Tatar, Kızılay’dan depremzedeler için başlatılan kampanya hakkında bilgi aldı

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkililerinden Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler yararına başlatılan yardım kampanyaları ve BRT iş birliğinde düzenlenecek geceyle ilgili bilgi aldı.

Tatar, Kızılay’dan depremzedeler için başlatılan kampanya hakkında bilgi aldı

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkililerinden Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler yararına başlatılan yardım kampanyaları ve BRT iş birliğinde düzenlenecek geceyle ilgili bilgi aldı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 15:56
Tatar, Kızılay’dan depremzedeler için başlatılan kampanya hakkında bilgi aldı

BAŞBAKAN ERSİN TATAR, KUZEY KIBRIS TÜRK KIZILAY DERNEĞİ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

ÇARŞAMBA AKŞAMI SAAT 20.00’DE KIZILAY-BRT İŞ BİRLİĞİYLE BRT EKRANLARINDAN YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENECEK

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkililerinden Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler yararına başlatılan yardım kampanyaları ve BRT iş birliğinde düzenlenecek geceyle ilgili bilgi aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ile BRT iş birliğinde depremzedeler yararına Çarşamba akşamı saat 20.00’de BRT ekranlarında yardım kampanyası düzenleniyor.

TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKI HER ZAMAN DUYARLI”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği yetkilileriyle Başbakanlık’ta bir araya gelen Başbakan Tatar, Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı üzüntülerini yineleyerek, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Tatar, ilk günden taziyelerini ilettiğini anımsatarak, depremzedeler için düzenlenen kampanyaları da yakından takip ederek takdir ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman duyarlı ve hassas olduğunu vurgulayan Tatar, “İnanıyorum ki gerçekleştirilecek bu kampanyaya büyük ilgi olacaktır” dedi.

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ALTAY: “BAĞIŞLARI EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE ULAŞTIRACAĞIZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay da, yaşanan depremden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, Türkiye’nin yanında olduklarını belirtmek amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını anımsattı.

Kampanyaya yoğun ilgi olduğunu, bu çalışmaları sürdürerek toplanan bağışları da en iyi şekilde yerine ulaştıracaklarını söyledi.

“HAYDİ KKTC! İYİLİK #SENSİZ OLMAZ”

BRT’de “Haydi KKTC! İyilik #Sensiz Olmaz” sloganıyla düzenlenecek kampanya, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerin yaralarını sarmaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çarşamba akşamı saat 20.00’de BRT ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek yardım kampanyası BRT’den canlı yayınlanacak.

CEP TELEFONLARINDAN 4142’YE MESAJ ATILARAK YARDIM YAPILABİLİYOR

Kampanya çerçevesinde her iki GSM operatöründen 4142’ye BAĞIŞ yazıp kısa mesaj (SMS) göndererek depremzedeler için 10 TL’lik destekte bulunulabiliyor.

Ayrıca, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası ve Creditwest Bank’taki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı hesaplarına da bağış yapılabiliyor.

Son Güncelleme: 27.01.2020 19:26
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin TatarKuzey Kıbrıs Türk Kızılay DerneğiElazığMalatya
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