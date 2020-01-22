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Tatar Kitle Toplantıları çerçevesinde Güzelyurt’taydı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özünü temsil eden UBP’nin, KKTC’nin sigortası olduğunu söyledi.

Tatar Kitle Toplantıları çerçevesinde Güzelyurt’taydı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özünü temsil eden UBP’nin, KKTC’nin sigortası olduğunu söyledi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 10:21
Tatar Kitle Toplantıları çerçevesinde Güzelyurt’taydı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, kitle toplantıları çerçevesinde dün Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde halkla buluştu.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, 20 yıldır siyasetin her kademesinde hizmet verdiğini söyleyerek, şimdi de partisinin kendisini cumhurbaşkanlığı görevine layık görmesinin kendisi için bir onur olduğunu belirtti. 

Tatar, UBP’nin Kıbrıs Türk Halkı’nın özünün temsilcisi, KKTC’nin sigortası olduğunu kaydetti.

Tatar, “Bizim önceliklerimiz, niçin çaba gösterdiğimiz çok nettir. Biz Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içinde yaşamasını, ileri gitmesini istiyoruz. Özgürlüğümüze, egemenliğimize sahip çıkıyoruz. Herkes Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri yakından izlemelidir. UBP olarak Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk Halkı’nın denizlerdeki, göklerdeki haklarına da sahip çıkıyoruz. Bunlar çok önemlidir” dedi.

“MASADA ALTERNATİFLER DE KONUŞULMALI”

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Tatar, yıllardır devam eden uzun süreçli federasyon görüşmeleri bulunduğuna işaret ederek, iki devlet yanında, alternatiflerin de masada konuşulması gerektiğini söyledi.

Tatar, Türkiye’nin etkin fiili garantisi ile yan yana işbirliği içinde yaşayan iki devletin, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini tayin edebileceği egemen eşitlik temelinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türkiye ile birlikte siyaset geliştirme, güçlü bir KKTC yaratma, büyük projelere imza atma ve Devlet için güvenli bir ortam yaratma adına Cumhurbaşkanlığı makamının UBP’de olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

“PARTİ İÇİ DARGINLIKLAR KENARA BIRAKILMALI”

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Varsa, parti içi dargınlıkların böylesi önemli bir cumhurbaşkanlığı yarışında bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyen Ersin Tatar, kendisinin UBP adına yarışta olduğunu belirtti ve birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Ersin Tatar, tüm örgütlerle gece gündüz çalışarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarına inanç belirterek, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini, KKTC gerçeğini dünyaya anlatıp halkını en iyi şekilde dünyada temsil edeceğini söyledi.

SANER

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de konuşmasında, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının her platformdaki savunucusu olarak bu seçimlerde de birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağını belirtti.

Saner, Kıbrıs konusunda yaşananlar doğrultusunda, yeni bir gelecek için dünyada ne olup bittiğini iyi bilen, halkın adayı olan Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıyacaklarını söyledi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, tüm UBP’lilerin bir birlerine saygı ve sevgiyle sarılarak bu görevi yerine getireceklerinden en küçük bir şüphesi olmadığını kaydetti.

GÜNDÜZ

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı Menteş Gündüz de, cumhurbaşkanlığı seçimini UBP’nin kazanmasının önemine işaret etti ve bunu başarabilecek güçte olduklarını söyledi. 

Her an halkın içinde olan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacaklarını vurgulayan Gündüz, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, garantisi ve geleceği söz konusu olduğunda dargınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. 


 

Son Güncelleme: 22.01.2020 13:38
Anahtar Kelimeler:
Tatar Kitle Toplantıları
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