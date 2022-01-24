Tatar, Kırım Tatarları Derneği Federasyonu heyetini kabul etti

“KIBRIS TÜRK HALKINA DAHA GÜVENLİ BİR YAŞAM SUNABİLMEK GÖREVİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırım Tatarları Derneği Federasyonu Onursal Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların artarak devam ettiğini belirterek, bilgi, tecrübe paylaşımı, KKTC’ye yapılan yatırımların artması, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber çeşitli projelerin değerlendirilmesi ve refahın artırılmasının amaçlandığını söyledi.

“RUMLAR ADAYI YUNANİSTAN’A BAĞLAMAK İÇİN UĞRAŞTILAR VE HÂLÂ UĞRAŞIYORLAR”

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkına daha güvenli bir yaşam sunabilmek görevimizdir. Yıllardır Rum-Yunan ikilisine karşı bir mücadele verilmektedir. Kıbrıs Türkleri soykırım yaşamış, zulüm görmüştür. Şu anda kendi devletimizin çatısı altında yaşamaktayız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bunu bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Biz federasyon temelinde bir antlaşma istemiyoruz. Rumlar adayı Yunanistan’a bağlamak için uğraştılar ve hâlâ uğraşıyorlar. Biz siyasetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. KKTC’ye yatırımların artarak devam edeceğine de inancım tamdır. Ben de bir Tatar olarak sizi burada görmekten mutluluk duydum.”

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Kırım Tatarları Derneği Federasyonu onursal başkan ve üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.