“Bu çalışmaların destek görmesi ve farklı köylere yayılması temennimizdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırıkkale Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergi’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, Kırıkkale köy kadın kurslarına katılan kursiyerleri ve öğretmenleri ürettikleri eserlerden dolayı tebrik etti.

Kıbrıs Türk kadınının el emeğinin dünyaya tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması adına yapılan çalışmaların bir başarı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve ekibini de bu çalışmalara verdikleri destekten dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında ayrıca, Dilekkaya-Kırıkkale yolunun onarımında emeği geçenleri kutlayarak Gaziköy ile Dilekkaya arasındaki yolun da en erken zamanda düzenlenmesi çağrısında bulundu.