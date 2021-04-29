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Tatar: “Kıbrıs’taki statükoya son vermemiz hayati önem taşımaktadır”

29 Nisan 2021 Perşembe 19:00
Tatar: “Kıbrıs’taki statükoya son vermemiz hayati önem taşımaktadır”
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“KIBRISLI TÜRKLER, KIBRIS SORUNUNUN ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR UZLAŞIYA KAVUŞTURULMASI İÇİN GEREKLİ KARARLILIKLA, OLUMLU BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEKLERDİR”

CUMHURBAŞKANI TATAR, CENEVRE TOPLANTISI İÇİN BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’E, TÜRKİYE’YE VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU’NA VE TÜM KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs'taki statükoya bir son vermemiz ve iki komşu devlet arasındaki ilişkileri normalleştirmemiz hayati önem taşımaktadır” dedi.

Tatar, “44 yıldır başarısızlıkla sonuçlanan iki bölgeli, iki toplumlu federal görüşmelerin, en büyük yükünü taşıyan ve uluslararası olarak tecrit edilen, temel haklarından mahrum bırakılan Kıbrıslı Türkler olduğunu ve bunu kabul edemeyeceklerini” belirterek, “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir bir uzlaşıya kavuşturulması için gerekli kararlılıkla, olumlu bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi görüşmeler için BM Genel Sekreteri António Guterres'e teşekkür etti.

“Adadaki mevcut gerçeklere dayanarak Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vizyonumuzu sunmak bizler için önemli bir fırsat oldu” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“Kıbrıs'taki statükoya bir son vermemiz ve iki komşu Devlet arasındaki ilişkileri normalleştirmemiz hayati önem taşımaktadır.

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44 yıldır başarısızlıkla sonuçlanan iki bölgeli, iki toplumlu federal görüşmelerimiz oldu. Bunun en büyük yükünü taşıyan ve uluslararası olarak tecrit edilmiş ve temel haklarımızdan mahrum bırakılmış durumda olan biz Kıbrıslı Türkleriz. Bunu kabul edemeyiz.

Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs'ta doğuştan egemen haklara sahiptir. Kıbrıslı Türkler de Kıbrıslı Rumlar da eşitiz. Bu nedenle, egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzü yansıtmak için BM yetkisi değişmelidir. Eşit şartlar sağlandığı zaman hepimizin görmeyi istediği ilerlemeyi elde edeceğimize eminim.

“GENEL SEKRETERİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM”

Bu nedenle, BM Genel Sekreteri'nin ortak zeminin var olup olmadığını araştırmak için daha fazla görüşme yapmak adına yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.

“CENEVRE’DEN İYİMSER AYRILIYORUZ”

Cenevre'den iyimser bir şekilde ayrılıyoruz. Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs sorununun adil ve sürdürülebilir bir uzlaşıya kavuşturulması için gerekli kararlılıkla, olumlu bir şekilde hareket etmeye devam edeceklerdir.

Bu süreçte bizleri desteklediği için Türkiye Cumhuriyeti’ne ve özellikle toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarihi etkinlikte yer alan tüm katılımcılara da teşekkür ediyorum.”

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Son Güncelleme: 29.04.2021 19:27
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