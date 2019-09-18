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Tatar “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor

Tatar “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
Tatar “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor

Başbakan Ersin Tatar Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği “Kıbrıs’ta Son Söz” paneline katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’ya gitmek üzere yarın saat 09.40’ta Ercan Havaalanı’ndan ayrılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tatar, ilk resmi ziyaretini yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’a gerçekleştirecek.

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Başbakan, yarın ayrıca bazı basın yayın kuruluşlarından temsilcilerle sohbet toplantısında bir araya gelecek. Tatar, akşam da KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın Ankara’da düzenleyeceği “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği” resepsiyonuna katılacak.

Tatar, Cuma günü Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek “Kıbrıs’ta Son Söz” panelinin açılış konuşmasını yapacak. Tatar, cumartesi günü de paneli izleyecek ve aynı gün temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.

Başbakan, KKTC’ye dönmek üzere cumartesi günü saat 16.05’te Ankara’dan ayrılacak.

Başbakan’a Ankara ziyaretinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da eşlik edecek. Taçoy da panelin açılışında bir konuşma yapacak.

Son Güncelleme: 18.09.2019 14:47
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