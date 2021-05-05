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Tatar: “Kıbrıslı Türklere seçme hakkı ivedi bir şekilde verilmeli”

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15
Tatar: “Kıbrıslı Türklere seçme hakkı ivedi bir şekilde verilmeli”
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TATAR, KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI YURT DIŞI KIBRISLI TÜRKLER KOMİTESİ İLE ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak, hükümete çağrı yaptı ve konunun Meclis’e taşınması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayriresmî Kıbrıs toplantısı ele alındı ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

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“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, her nerede olursa olsun, yürekleri Kıbrıs’ta atıyor. Bizlerin kopmaz parçasıdırlar” diyen Tatar,  oy kullanamamalarının adaletsizlik ve insan haklarına aykırı olduğunu, demokratik haklarının KKTC Meclisi tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti. 

Komite Üyesi Hakkı Müftüzade de, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin gerekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve genç kuşakların eğitim zafiyetlerinin giderilmesinin milli çıkarlar bakımından da önemli olduğunu belirtti ve gençlere gerekli eğitimin sağlanmasıyla yurt dışında toplumun sesini duyuracak, geçmişin gerçeklerini bilen eğitimli yeni nesillerin olacağına işaret etti.

Toplantıda ayrıca, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin sorunları ile ilgilenmek üzere Dışişleri Bakanlığı bünyesinde “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Müsteşarlığı” kurulması görüşüldü. 

Toplantıya,  Komite Başkanı Leyla Kemal, Komite üyeleri Nevin Hüseyin, Dr. İsmet Doğan, Hakkı Müftüzade, Kerem Haser ve Münir Tatar katıldı.

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner de hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 15:39
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