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Tatar: “Kıbrıs Türkü her dönemde örf, adet ve geleneklerini sürdürmek için büyük mücadele verdi”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Din Görevlileri Sendikası’nı kabulünde, Kıbrıs Türk halkının her dönemde örf, adet ve geleneklerini sürdürmek için büyük mücadele verdiğini vurguladı.

10 Mayıs 2022 Salı 13:15
Tatar: “Kıbrıs Türkü her dönemde örf, adet ve geleneklerini sürdürmek için büyük mücadele verdi”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey ve beraberindekileri kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Sendika’nın birlik ve beraberlik içinde 196 camide görev alan din görevlileri ve imamların sıkıntılarının aşılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yaptığı çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

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KKTC Devleti’nin, örf ve adetleri ile İslam dinine bağlı olarak yapılan çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesi konusunda imkânlarını değerlendirmesinin önemini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu konuda gerekli çalışmalar için devletin başı olarak gerekli telkinlerde bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde örf, adet ve geleneklerini sürdürmek için büyük mücadele verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün gerek Kıbrıs adasında gerekse göç ettikleri farklı ülkelerde dinini koruduğunu kaydetti.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey ise KKTC Din Görevlileri Sendikası’nın ada genelinde bulunan 196 camide görev alan din görevlilerini temsilen faaliyetler yürüttüklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’a duydukları güveni beyan etti.

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Son Güncelleme: 10.05.2022 14:43
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