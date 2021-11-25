Tatar: "Kıbrıs Türkü büyük bir kararlılıkla yoluna devam edecek"

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, büstün açılışında yaptığı konuşmada, Öğretmenler Günü’nde başöğretmen Atatürk’ün büstünün açılışının oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün Atatürk ilke ve inkılaplarını ilk günlerden itibaren benimsemiş bir toplum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Ne mutlu bize ki Ulu Önder Atatürk’ün yaktığı meşalenin izinden yürümenin bahtiyarlığı içerisindeyiz” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Atatürk’ün aydınlık ışığında çağdaşlık yolunda muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için büyük bir kararlılıkla yoluna devam ettiğini ifade etti.



Doktorların pandemi sürecindeki özverili çalışmalarına da değinerek, pandemi sürecinin başarıyla yürütüldüğünü dile getiren Tatar, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin bölge halkına büyük hizmetler verdiği ve Hastanenin eksikliklerinin ivedilikle giderileceğine inandığını ifade etti.

