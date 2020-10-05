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Tatar, “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programına katıldı

Başbakan Tatar katıldığı programda seçim vizyonunu paylaştı..

05 Ekim 2020 Pazartesi 07:41
Tatar, “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programına katıldı
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UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV'nin  organizasyonuyla, özel ve web tv tarafından ortak yayınlanan “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programına katılarak vizyonunu paylaştı. 

3 tur halinde düzenlenen programda Tatar, adaylık gerekçeleri, Kıbrıs konusunda yeni bir gelecek ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile Türkiye-KKTC ilişkilerini değerlendirdi. Ersin Tatar, adaylığı ile ilgili“ Sayın Akıncı’nın yanlışları, Türkiye ile ilişkilerde gelinen nokta ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler UBP’nin seçime kendi adayıyla girmesini gerektirmiştir. Bir halk adamı olarak ve devletin varlığına inanan ülkenin en büyük partisi UBP’nin takdiriyle tarihi bir sorumluluk üstlenmiş durumdayım ve bunun bilincindeyim” ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs’ta artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini ifade eden Tatar, “ 50 yıldır hep federasyon konuşulmuştur, halk çok zamanlar kaybetmiştir. Rumların anladığı federasyonla bizim anlatmak istediğim federasyon arasında dağlar kadar fark vardır”dedi.

Tatar, “Sayın Akıncı, Crans Montana'da büyük hatalar yapmıştır, harita vermiştir, süreci sıfır asker-sıfır garanti noktasına getirmiştir. Anastasiadis bunları 'en büyük başarım harita almak ve Türkiye'nin garantörlüğünü tartışmaya açmaktır' diye anlatmıştır. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet temeline dayalı çözüm olmaz deniyor. Şu anda Kıbrıs’ta iki ayrı devlet yok mudur? KKTC vardır! Gerekirse BM parametrelerinin değişmesini talep etmemiz gerekecektir.” İfadelerini kullandı.

Türkiye ile ilişkiler konusunda da Tatar, “ Bana "Türkiye’nin adamısın" deniyor. Benim Türkiye ile ilişkilerimin iyi olduğunu herkes bilir. Ama günü geldiğinde Maliye Bakanı olarak en ciddi tedbirleri de aldım. Siyasi bedelini de ödedim. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Sayın Akıncı’nın yaptığı açıklama iki ülke halkları arasındaki ilişkiyi sıkıntıya sokmuştur. Bir Başbakan olarak bunu düzeltmek bana düşmüştür. Yaptığım açıklamalar Türkiye’de kabul gömüştür. Ben Türkiye ile ekonomik, siyasi ve kültürel bağların güçlenmesinden yanayım” dedi.

Tatar, “ BM parametreleri Allah’ın emri değildir. Kıbrıs’ta 46 yıldır bu BM parametrelerine bağlı olarak federasyon görüşülmüştür. Hiçbir şey başarılamamıştır. Crans Montana’da Kıbrıs Türk Halkı’nın aşağılandığı olayları herkes gördü. Biz artık aşağılanmak istemiyoruz. Biz “Artık yeter!” diyoruz. Ayağa kalkıp yeni bir geleceğe yürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti BM parametrelerinin değişmesi için girişim başlatacağını söylüyor. 50 yıl daha aynı parametrelerle görüşme sürecine girmenin zemini kalmamıştır. Artık Kıbrıs Türk Halkı da daha onurlu bir yaşam istemektedir. Kendi geleceğini tayin etmek istemektedir. Geleceğe umutla bakmak istemektedir. Aşağılanmak istememektedir. Yolumuz bu yoldur” diye konuştu
 

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Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKktc 2020 Cumhurbaşkanlığı SeçimiKıbrıs Türkü Adayını Seçiyor Seçim Özel
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