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Tatar, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:30
Tatar, Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği heyetini kabul etti
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Dernek Başkanı Cihangir Özyer, görüşmede yaptığı konuşmada, 15 kişi bir araya gelerek Kıbrıs Türk Mavi Vatan Derneği’ni kurduklarını kaydetti ve Türkiye’de bir Mavi Vatan Derneği olmadığını söyledi.

“İşin askeri kısmıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti  donanması görevlerini yerine getiriyor” diyen Özyer, kendilerinin daha çok eğitim, çocukların “denizcileşmesi” ve “mavi ekonomi” üzerinde çalışmalar yürütmek amacında olduklarını belirtti.

Ülkenin deniz kaynaklarının  çok daha fazla kullanılması gerektiğini kaydeden Özyer, bunlar üzerinde Tatar’ın önderliğinde çalışmalar yürütmek istediklerini söyledi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, mavi vatanın  toprağın dışındaki vatan  olduğunu  kaydetti  ve “mavi vatan dediğimiz denizler de bizimdir, bizim yetki alanlarımızın içerisindedir ve deniz dipleri yine vatan toprağıdır, ama aynı zamanda  deniz suyunun içerisindeki her türlü zenginlik de vatanın bir parçasıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun kıyı şeridiyle bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Tatar,  hak ve menfaatlere sahip çıkma bakımından Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmenin kendilerine güç verdiğini vurguladı.

“KKTC’NİN FEVKALADE ÖNEMİ VAR”

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Cumhurbaşkanı Tatar,  “Kıbrıs  eski Kıbrıs değildir, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir” diye konuştu.

Gelinen aşamada federasyon çözüm modelinin çöktüğünü, bunu tüm dünyanın gördüğünü söyleyen Tatar, Annan Planı referandumundan sonra Rumlar’ın AB’ye tek taraflı olarak alınmasıyla Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin bir mağduriyete uğradığını, tüm dünyanın da bunu bildiğini ifade etti.

Tatar şöyle konuştu:

“Dolayısıyla Crans Montana’dan sonra Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz politika egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliği. Egemen olduğumuzda Kıbrıs’ta mavi vatan da çok daha anlamlı bir hale geliyor. Çünkü burada bir Türk devleti vardır ve Türk Yunan dengesinin kurulmasında  ve sürdürülmesinde KKTC’nin fevkalade önemli bir rolü vardır. Çünkü karşı tarafın niyetine baktığımızda mavi vatanımıza bir tecavüz vardır. KKTC bu aşamada mavi vatan konseptinin ve kurallarının gelişmesi ve daha fazla yer bulmasıyla çok daha önemli hale gelmiştir.”

Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantıda egemen eşitliğe dayalı iş birliğini BM de dahil bütün dünyaya anlatacaklarını kaydeden Tatar, Türkiye’nin desteğine de vurgu yaptı ve KKTC’nin en önemli kazanım olduğunu söyledi.

Egemenliğin önemine işaret eden, diplomatik tanınmanın elbet gününün geleceğini  belirten Tatar,  bütün  dünyanın KKTC gerçeğini bildiğini; KKTC’de 100’den fazla ülkeden öğrenci olduğunu, KKTC’ye yüzden fazla ülkeden turist geldiğini, KKTC’nin yüzden fazla ülkeyle ticari ilişki içinde olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 31.03.2021 15:12
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