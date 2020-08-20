banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
457.667
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6774
EURO
8.6865
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Tatar: “Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkıyoruz…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, kendilerinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve  egemenliğine sahip çıkmakta olduklarını ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansımasını istediklerini belirtti.

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:01
Tatar: “Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkıyoruz…”
banner337
banner351

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, kendilerinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve  egemenliğine sahip çıkmakta olduklarını ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansımasını istediklerini belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “Kıbrıs Türkü’nün devletini küçümsemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni alt yönetim olarak görmekle” eleştirdi. 

Tatar, “Rum tarafının egemen eşitliğimizi yok sayan tutumuna ses çıkarmayan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda elde ettiğimiz veto hakkımızın ortadan kalkmasına neden olan Sayın Akıncı’nın  KKTC’nin yaşaması ve yücelmesini gaye edinen UBP’nin devletimizin alt yönetim haline indirgemesini istediğini ileri sürmesi kabul edilemez bir seçim oyunu, çarpıtmadır ” dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlışta ısrar edenlere “ artık yeter” diyeceğinden emin olduğunu” kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden itibaren baskılara, izolasyonlara ve sözde çözüm isteyenlerin yok saymasına karşın dimdik ayaktaysa bunun ilk nedeni Kıbrıs Türkü’nün kendi vatanında egemen ve özgür yaşama isteği ikincisi ise Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıksız desteğidir” diyen Tatar, halen KKTC Cumhurbaşkanı olan bir kişinin bu gerçekleri bilmemesinin mümkün olmayacağını ifade etti. 

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü: 

“Her şeyden önce kendisini sözde özgürlükçü, sözde çağdaş gören bu kişi, “otur arap kalk arap misali” sözüyle zihninin derinliklerindeki ırkçı bakış açısını yansıtmış ve iki yüzlü siyasal tavrını ortaya koymuştur.

banner341
Sadece yeniden seçilmek için KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini “biat” yani boyun eğmek, tabi olmak olarak kurgulayanların, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını en başından itibaren, canıyla, kanıyla, ekonomisiyle, diplomasisiyle, ordusuyla gönülden destekleyen kardeş Türk halkını ve devletini incitmekten zerre rahatsızlık duymadığı da açıktır.

Kıbrıs Türk halkının kendi vatanında özgür, eşit, egemen ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için KKTC’nin bağımsızlığını her platformda ve her koşulda destekleyen tek devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizi “alt yönetim” olarak tanımlamak ise ancak izansızlıkla açıklanabilir. Ne Kıbrıs Türk halkı ne de onun özgür iradesiyle seçilen bizler böyle bir görüşü paylaşabiliriz.

Büyük iddialarla çözüm için geldiğini söyleyip beş yılda bir arpa boyu yol alamayanların, Kıbrıs Türk halkının refahı ve tanınması için tek bir dişe dokunur icraatı olamayanların gündemi bu tür açıklamalarla meşgul etmesinin amacı bellidir. 

Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkmaktayız ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansıması istiyoruz.

Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ortadayken hata yapılmamasını istiyoruz.

Rum tarafının egemen eşitliğimizi yok sayan tutumuna ses çıkarmayan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda elde ettiğimiz veto hakkımızın ortadan kalmasına neden olan Sayın Akıncı’nın kendisidir.

Durum bu iken Sayın Akıncı’nın KKTC’nin yaşaması ve yücelmesini gaye edinen UBP’nin devletimizin alt yönetim haline indirgemesini istediğini ileri sürmesi kabul edilemez bir seçim oyunu, çarpıtmadır.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, eşitlik, güvenlik ve egemenlik talebinin yılmaz savunucusu Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hiç şüphem yok ki onurlu ve baş eğmez Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini görmezden gelenlere hak ettiği cevabı 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka verecektir. Kıbrıs Türkü “artık yeter” diyecektir.”

banner360
Son Güncelleme: 20.08.2020 19:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi
Bakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi
Ubp Milletvekili Altuğra Ubp Adayı Başbakan Ersin Tatar’ın Seçimi Başarıyla Tamamlayacağına İnandığını Söyledi
Ubp Milletvekili Altuğra Ubp Adayı Başbakan Ersin Tatar’ın Seçimi Başarıyla Tamamlayacağına İnandığını Söyledi
Birleşik Taksiciler Birliği Kaçak Ve Korsan Taşımacılığa Karşı Genel Eylem Kararı Aldı
Birleşik Taksiciler Birliği Kaçak Ve Korsan Taşımacılığa Karşı Genel Eylem Kararı Aldı
Mehmet Güneş ‘‘altın Harflerle Üner Berkalp’’ Adlı Kitabını Nidai Güngördü’ye Takdim Etti
Mehmet Güneş ‘‘altın Harflerle Üner Berkalp’’ Adlı Kitabını Nidai Güngördü’ye Takdim Etti
Ktmmob, Burhan Nalbantoğlu’nun Bazı Bölümlerinin  Pandemiye Dönüştürülmesine İlişkin  eleştiri Yaptı, Teknik Ve Bilime Uygun Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu
Ktmmob, Burhan Nalbantoğlu’nun Bazı Bölümlerinin  Pandemiye Dönüştürülmesine İlişkin  eleştiri Yaptı, Teknik Ve Bilime Uygun Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu
Petek Pastaneleri DAÜ’nün yeni burs sistemine destek verdi
Petek Pastaneleri DAÜ’nün yeni burs sistemine destek verdi
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Arca: “Diyabet Merkezi ve Diyabet Derneğinin merkezle birlikteliğini zedeleyecek girişimlere müsaade etmeyeceğiz“
Arca: “Diyabet Merkezi ve Diyabet Derneğinin merkezle birlikteliğini zedeleyecek girişimlere müsaade etmeyeceğiz“
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim