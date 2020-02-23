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Tatar: “Kıbrıs Türk halkının, haklarının korunması ve güvenliği açısından çok önemli bir dönemden geçiliyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün haklarının korunması ve güvenliği açısından çok önemli bir dönemden geçildiğini söyledi.

Tatar: “Kıbrıs Türk halkının, haklarının korunması ve güvenliği açısından çok önemli bir dönemden geçiliyor”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün haklarının korunması ve güvenliği açısından çok önemli bir dönemden geçildiğini söyledi.

23 Şubat 2020 Pazar 13:44
Tatar: “Kıbrıs Türk halkının, haklarının korunması ve güvenliği açısından çok önemli bir dönemden geçiliyor”
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UBP Basın Bürosu’na göre Ersin Tatar, Akdoğan’da düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı.

Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, haklarının korunması ve güvenliği açısından çok önemli bir dönemden geçtiğini, bunun sorumluluğuyla Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bu görevi başarı ile yerine getireceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinin, ülke siyaseti ve Kıbrıs konusu açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Tatar, dünyanın Kıbrıs’ta iki devlet ve halkın yan yana yaşadığını kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, hidrokarbon kaynakları konusunda yaşananların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşaması gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Seçime ilişkin yapılan anketlere de vurgu yapan Tatar, anketlerin kendisinin genel başkanlığındaki UBP’nin oy oranını yüzde 40’ın üzerinde gösterdiğini dile getirdi.

EROĞLU

Toplantıya katılan 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ersin Tatar’ın devlete, özgürlüğe sahip çıkan, Anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerin yürütülmesini sağlayacak aday olduğuna inandığını belirtti.

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Eroğlu, seçimleri kazanmak için kırgınlıkların bir yana bırakılması ve çok çalışılması gerektiğini söyledi.

SANER

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Ersan Saner de, KKTC’nin ileriye götürülerek ilelebet yaşatılması gerektiğine inandığını belirtti.

ORAN 

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran da, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarına inandığını ifade etti.

AKTOLGALI

Toplantıyı düzenleyen Ak-Et Et Ürünleri Sanayi Ltd. Direktörü Abdullah Aktolgalı ise, Ulusal Birlik Partisi’ne seçim öncesi güç verecek bir toplantı düzenlediklerini kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 23.02.2020 18:22
Anahtar Kelimeler:
Tatar Akdoğan ZiyaretErsin Tatar
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