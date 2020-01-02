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Tatar: “Kıbrıs Türk halkının egemenliği Rum tarafı ile tartışma konusu asla olamaz”

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin Rum tarafı ile tartışma konusu asla olamayacağını, halkın iradesiyle kurulan KKTC’nin en az Kıbrıs Rumlarının devleti kadar Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Türk menfaatlerini savunma hakkı bulunduğunu vurguladı.

Tatar: “Kıbrıs Türk halkının egemenliği Rum tarafı ile tartışma konusu asla olamaz”

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin Rum tarafı ile tartışma konusu asla olamayacağını, halkın iradesiyle kurulan KKTC’nin en az Kıbrıs Rumlarının devleti kadar Doğu Akdeniz’deki Kıbrıs Türk menfaatlerini savunma hakkı bulunduğunu vurguladı.

02 Ocak 2020 Perşembe 09:23
Tatar: “Kıbrıs Türk halkının egemenliği Rum tarafı ile tartışma konusu asla olamaz”

Başbakan Ersin Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Rum Yönetimi-İsrail-Yunanistan arasında Yunanistan’da Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattının yaşama geçirilmesi için imzalanacak anlaşma ile ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. Maalesef bu üçlü, Türkiye ve KKTC’nin egemen varlıklarını dışlayarak, haklarımızı gasp ederek bir şeyler yapabileceklerini zannediyorlar.

Gerçekçi olup görüşme, anlaşma zeminine geleceklerine, birilerinin de kışkırtmasıyla ekonomik akla uymayacak işler peşinde koşuyorlar.

Rum lider Nikos Anastasiadis’in bu anlaşma için gittiği Yunanistan’da verdiği demeç provokatif ve kabul edilmezdir.”

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“Rum lider, Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynakları konusundaki önerisini egemenlik haklarımızı tartışma konusu yapmayız diyerek reddediyorsa biz de, Rum tarafının görüşmelere temel oluşturan 6 başlıkta önceden tutumunu netleştirmediği, sonuç odaklı, ucu kapalı, tüm çözüm alternatiflerinin masada olacağı bir noktaya gelinceye kadar haklarımızı korumak için Anavatan Türkiye ile iş birliği içinde her adımı atacak, Rum tarafının gaspçı tutumuna asla boyun eğmeyeceğiz” diyen Tatar, projeyi finanse edeceği belirtilen Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda yaptığı hatalara yeni hatalar ekleyerek bir yere varabileceğini, bölgede bir aktör olabileceğini zannediyorsa aldandığını söyledi.

“KIBRIS TÜRKÜ VE TÜRKİYE’Yİ YOK SAYAN HER HANGİ BİR PROJE VEYA PLAN HAYALDEN ÖTEYE GİDEMEZ”

Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türkü ve Türkiye’yi yok sayan her hangi bir proje veya planın hayalden öteye gidemeyeceğini vurgulayan Başbakan Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1955-1960 arası, 1963’ten 20 Temmuz 1974’e kadar Kıbrıs’ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türkü’ne silahlı saldırılarda bulunduklarını, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu insanlarımızı katliamlara tabii tuttuklarını bizlere ve dünyaya unutturacağını zannederek hâlâ 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na saldıran Nikos Anastasaidis ve onun gibiler bilmelidir ki, içimizde açtıklarını sandıkları gedikler ve kendilerine yakın buldukları bazı şahıslar sayesinde bizi 1974 öncesine götüremezler, Türkiye ile KKTC’ye deli gömleği giydiremezler.”

Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in, Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olarak kimi seçeceğine de karışamayacağını dile getiren Tatar, Kıbrıs Türkü’nün gelişmeleri yakında takip ettiğini, halkın Rum tarafının oyalama ve haklarının gasp etmek taktiklerinden bıktığını ve seçimlerde de buna gereken yanıtı vereceğini söyledi.

Son Güncelleme: 02.01.2020 12:43
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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