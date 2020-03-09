banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105286
ALTIN
330.086
DOLAR
6.1062
STERLİN
7.9824
EURO
6.9716
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

Tatar: “Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi devletine sahip çıkması gerekir”

Tatar: “Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi devletine sahip çıkması gerekir”

09 Mart 2020 Pazartesi 11:00
Tatar: “Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi devletine sahip çıkması gerekir”
banner337

“KIBRIS TÜRK HALKININ BUNDAN BÖYLE KENDİ DEVLETİNE SAHİP ÇIKMASI GEREKİR”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkan adayı, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeğinin, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olduğunu” vurguladı.
UBP’den yapılan açıklamaya göre, Rum tarafıyla iş birliğinin mümkün olmadığını belirten Tatar, kapıların tek taraflı kapatılmasını saygısızlık, Ledra Palas kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesini de “rezillik” olarak değerlendirdi.
Tatar, Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi devletine sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.
Tatar, köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Ulukışla’yı ziyaret etti.
Spor kulübünde vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Hedeflerinin, emekçi kadının da siyasete dahil edilerek güçlü bir gelecek yaratmak olduğuna işaret eden Tatar, “Mecliste şu an 9 kadın vekil var, yakın bir zamanda inşallah bu rakam 19 olur” dedi.

banner317
26 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala sandığa katılımın artırılması için daha çok çaba sarf edilmesinin önemine değinen Başbakan Tatar, sandıkta da doğru iradenin çıkması için çalışmak gerektiğini belirtti.
“Milli şuurumuzu ve Türkiye olan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız” diyen Tatar, Rum tarafının tutumunu eleştirdi.
Rumların bugüne kadar Kıbrıs Türklerinin hiçbir talebini dikkate almadığını, her zaman dışlayarak önüne sürekli engeller koyduğunu söyleyen Tatar, “Burada egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan  iki devlet vardır, gerçek durum budur, bunu herkes kabul etmelidir” dedi.
50 senedir Kıbrıs Türklerini iteleyen, spor faaliyetlerine dahi tahammül edemeyen Rum tarafının şimdi de tek taraflı bir kararla geçiş kapılarını kapattığını belirten Tatar, “bu büyük bir saygısızlık, Ledra Palas kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesi de tam anlamıyla rezillik” şeklinde konuştu.
Tatar, Rum tarafının bunu yapmaktaki amacının, kötü algı yaratarak, Kıbrıs Türkü’ne ekonomik olarak darbe indirmek veya Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlara yönelik tepki gösterme çabası olabileceğini söyledi.
Kendi insanına daha güzel hizmet sunan, daha mutlu ve huzurlu bir KKTC için çalıştıklarını dile getiren Tatar, hep birlikte çalışılması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
TATAR’IN ZİYARETLERİ
Tatar, daha sonra Ulukışla’da, Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen bir toplantıya katıldı. 

Tatar burada yaptığı konuşmada da, “ milli şuurumuzu ve Türkiye olan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız” dedi. 

“Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başarısız olduğu, verdiği sözleri yerine getiremediği, yanlış açıklamaları ile Kıbrıs Türkü ile Türkiye’deki kardeşleri arasındaki bağlara zarar verdiği” görüşünü savunan Ersin Tatar, “ Türkiye ile iyi ilişkiler, Kıbrıs konusunda yeni alternatiflerin masaya konulması ve daha güçlü bir gelecek için 26 Nisan seçiminin önemli olduğunu “ kaydetti.

banner340
Son Güncelleme: 09.03.2020 14:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar: “sınır Kapılarının Kapatılmasının Nedeni Ekonomik”
Başbakan Tatar: “sınır Kapılarının Kapatılmasının Nedeni Ekonomik”
14 Mart Tıp Bayramı…kttb’de Düzenlenen Basın Toplantısında Sağlık Alanındaki Sıkıntılar Dile Getirildi
14 Mart Tıp Bayramı…kttb’de Düzenlenen Basın Toplantısında Sağlık Alanındaki Sıkıntılar Dile Getirildi
Bm, Kıbrıslı Türk Eylemcilerin Ara Bölgeye Geçişini Engelledi
Bm, Kıbrıslı Türk Eylemcilerin Ara Bölgeye Geçişini Engelledi
Meclis’te Sınır Kapıları Ve Koronavirüs Konuşuldu
Meclis’te Sınır Kapıları Ve Koronavirüs Konuşuldu
Baf Direnişi Ve Şehitleri Anma Günü… Baf Şehitleri Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
Baf Direnişi Ve Şehitleri Anma Günü… Baf Şehitleri Anıtı Önünde Tören Düzenlendi
Dsp Heyeti Ktgb’yi Ziyaret Etti
Dsp Heyeti Ktgb’yi Ziyaret Etti
Rüstem Kitabevi Resim Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Yarın Akşam Yapılacak
Rüstem Kitabevi Resim Yarışması Ödül Töreni Ve Sergi Açılışı Yarın Akşam Yapılacak
AKPA’da temsilci milletvekilleri geçiş kapılarının kapatılmasını Avrupa Konseyi’ne taşıdı
AKPA’da temsilci milletvekilleri geçiş kapılarının kapatılmasını Avrupa Konseyi’ne taşıdı
MDP, istismar olayını kınadı
MDP, istismar olayını kınadı
KTÖS, çocuk istismarıyla ilgili yetkililerin objektif ve şeffaf sorumluluk almasını talep etti
KTÖS, çocuk istismarıyla ilgili yetkililerin objektif ve şeffaf sorumluluk almasını talep etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim