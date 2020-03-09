Tatar: “Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi devletine sahip çıkması gerekir”

“KIBRIS TÜRK HALKININ BUNDAN BÖYLE KENDİ DEVLETİNE SAHİP ÇIKMASI GEREKİR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkan adayı, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeğinin, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olduğunu” vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Rum tarafıyla iş birliğinin mümkün olmadığını belirten Tatar, kapıların tek taraflı kapatılmasını saygısızlık, Ledra Palas kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesini de “rezillik” olarak değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi devletine sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.

Tatar, köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Ulukışla’yı ziyaret etti.

Spor kulübünde vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Hedeflerinin, emekçi kadının da siyasete dahil edilerek güçlü bir gelecek yaratmak olduğuna işaret eden Tatar, “Mecliste şu an 9 kadın vekil var, yakın bir zamanda inşallah bu rakam 19 olur” dedi.



26 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala sandığa katılımın artırılması için daha çok çaba sarf edilmesinin önemine değinen Başbakan Tatar, sandıkta da doğru iradenin çıkması için çalışmak gerektiğini belirtti.“Milli şuurumuzu ve Türkiye olan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız” diyen Tatar, Rum tarafının tutumunu eleştirdi.Rumların bugüne kadar Kıbrıs Türklerinin hiçbir talebini dikkate almadığını, her zaman dışlayarak önüne sürekli engeller koyduğunu söyleyen Tatar, “Burada egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet vardır, gerçek durum budur, bunu herkes kabul etmelidir” dedi.50 senedir Kıbrıs Türklerini iteleyen, spor faaliyetlerine dahi tahammül edemeyen Rum tarafının şimdi de tek taraflı bir kararla geçiş kapılarını kapattığını belirten Tatar, “bu büyük bir saygısızlık, Ledra Palas kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesi de tam anlamıyla rezillik” şeklinde konuştu.Tatar, Rum tarafının bunu yapmaktaki amacının, kötü algı yaratarak, Kıbrıs Türkü’ne ekonomik olarak darbe indirmek veya Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlara yönelik tepki gösterme çabası olabileceğini söyledi.Kendi insanına daha güzel hizmet sunan, daha mutlu ve huzurlu bir KKTC için çalıştıklarını dile getiren Tatar, hep birlikte çalışılması halinde başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.Tatar, daha sonra Ulukışla’da, Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Tatar burada yaptığı konuşmada da, “ milli şuurumuzu ve Türkiye olan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız” dedi.

“Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başarısız olduğu, verdiği sözleri yerine getiremediği, yanlış açıklamaları ile Kıbrıs Türkü ile Türkiye’deki kardeşleri arasındaki bağlara zarar verdiği” görüşünü savunan Ersin Tatar, “ Türkiye ile iyi ilişkiler, Kıbrıs konusunda yeni alternatiflerin masaya konulması ve daha güçlü bir gelecek için 26 Nisan seçiminin önemli olduğunu “ kaydetti.