Tatar: “Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin kopmaz bir parçasıdır”

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC halkının Türkiye’nin kopmaz bir parçası olduğunu dile getirerek, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkını desteklediğini söyledi.

Yan yana yaşayan iki egemen ayrı devletin iş birliği siyasetini ortaya koyduklarını ve tüm dünyaya bu siyaseti anlatmaya çalıştıklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin daha da güçlenerek artmasının önemini vurguladı.

“Mücadelemizde, sizlerin gösterdiği yakınlık, karşılıklı ilişkiler, temaslar her zaman özlemimdi. Şimdi onun olduğu görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim çağında yakınlaşmanın ve temasların kolaylaştığını kaydetti.

Türkiye’nin her türlü deneyiminden faydalanmanın KKTC için önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, belediyenin çalışmalarını takdir ettiğini sözlerine ekledi.

YAVAŞ

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da, jeotermal, turizm, tarım, kültür ve sanat ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, KKTC ve Türkiye arasında yakın ilişkilerin artması temennisinde bulundu.