banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Tatar: “Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmek istiyor. gerçekçi olmak, Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmek lazım”

19 Eylül 2020 Cumartesi 16:33
Tatar: “Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmek istiyor. gerçekçi olmak, Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmek lazım”
banner337
banner351

“EV KARANTİNASINI GÜNDEME ALDIK, DEĞERLENDİRİYORUZ”

UBP Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmek istediğini kaydederek, “Gerçekçi olmak, Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmek lazım. yan yana yaşayan iki devlet olarak devam etmek zorundayız” dedi.

Tatar, dün gece Türkiye’de yayın yapan HALK TV’de katıldığı programda Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz konularında değerlendirmelerde bulundu.

COVİD-19 ile ilgili de konuşan, yurt dışından ülkeye gelenlerin 7 gün karantinada kaldığını anımsatan Tatar, “Hükümetimiz bu konudaki sıkıntılar nedeniyle ev karantinasını gündeme aldı. Konuyu değerlendiriyoruz” dedi.

“DURUM KONTROL ALTINDA”

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre,  Tatar, KKTC'nin koronavirüsle mücadelesi hakkında şunları söyledi:

"Mart ayında sınırları kapattık, uçuşları durdurduk. Mayıs ayına neredeyse sıfır vakayla girdik. Bunun ekonomik bedelleri oldu. 1 Temmuz itibariyle birlikte açılmaya başlayınca vakalar oldu. Lakin durum kontrol altında. Yeni önlemler aldık bu yüzden. Dışarıdan gelenlere 7 günlük karantina uyguluyoruz. Hükümetimiz bu konudaki sıkıntılar nedeniyle ev karantinasını gündeme aldı. Konuyu değerlendiriyoruz. Turizm ve üniversiteler ekonomimiz için çok çok önemli, başka önemli gelir kaynağımız yok. Turizm ve üniversiteler için ekonomideki tahribatı önlemek için 1 Temmuz’dan itibaren yurt dışına açıldık ama vakalar tüm dünya ile birlikte biz de de arttı. Öğrencileri üniversitelerimize getirmek durumundayız."

DOĞU AKDENİZ

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz meselesini şöyle değerlendirdi:

"KKTC, bu meselenin içindedir ama Rum tarafı bizi yok sayarak, tek taraflı anlaşmalar yaptı. Halbuki bizim de kurucu ortak olduğumuz ve Rumlar tarafından silah zoru ile atıldığımız Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasına göre biz de eşit haklara sahibiz. Ama Türkiye'nin kararlılığı, beraber hareket ediyor olmamız bizleri şimdilerde ön plana çıkardı. Aslında Doğu Akdeniz'de KKTC'nin güçlenmesi hem bir gereksinim hem de bizler için ulusal bir onurdur. Yunanistan ve Güney Kıbrıs, büyük Yunanistan hayaline sahip. Rumlar adanın tamamını bizden almak istiyor.  Bu denizleri tamamen kendilerinin sanıyorlar. Türkiye'nin Libya anlaşmasıyla, KKTC'nin hamleleriyle bu hayalleri bozulmuştur."

banner341
KIBRIS KONUSU

Tatar, Kıbrıs konusunda da şu açıklamalarda bulundu:

"Biz her müzakereye Türk tarafı olarak katıldık. Rumlar hep kendi başlarına hareket ettiler, bizimle anlaşmaya yanaşmadılar, hala yanaşmıyorlar. Görüşmelere karşı değiliz ama artık zaman kaybetmek istemiyoruz. Mademki gerçekler temelinde bir federasyon istemiyorlar, dünya bizlere bundan sonra yan yana yaşayan iki egemen devlet olma olanağını vermelidir. Sadece federasyon çözümdür de diğer modeller çözüm olamaz diye bir anlayış yanlıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın planları, girişimleri, politikaları iflas etmiştir. Beş yıl önce 3 ay içinde Kıbrıs meselesini federal bir anlaşma ile çözebileceğini söylüyordu. Verdiği tüm tavizlere rağmen Rumlarla anlaşma imzalayamadı. Gerçekçi olmak, Kıbrıs'ın gerçeklerine göre hareket etmek lazım. Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmek istiyor. Dolayısıyla yan yana yaşayan iki devlet olarak devam etmek zorundayız. Bu konfederasyon olabilir. Ayrıca, Kıbrıs'ta Türkiye'nin garantörlük haklarından da taviz vermeyiz." diye konuştu.

MARAŞ

Kıbrıs sorununun önemli başlıklarından biri olan Maraş’ın açılması gerektiğini söylenen Tatar, şöyle devam etti:

"Maraş, 1571'den sonra vakıflara ait. İngiliz yönetiminde peşkeş çekilmiş. 46 yıldır görüşme süreçlerinden bir sonuç çıkmadı. Kapalı Maraş bölgesi Gazimağusa'nın içinde bir bölge. Buranın açılması ekonomik açıdan önemli. Doğu Akdeniz'de de elimizi güçlendirecek. Türkiye ile de bu konuda görüş birliğimiz var. Biz oradaki eski mal sahiplerine de mallarını iade edeceğiz. Bu konuda da bize 300'ün üzerinde talep var.” 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Başbakan Tatar, “anketler önde görüldüğünün belirtilmesi” ve değerlendirmesinin sorulması üzerine  seçimle ilgili anketleri de değerlendirdi.

Tatar, “Halkımız destek verecek ve inşallah kazanacağım. Konjonktür bunu gösteriyor. Halkım için, yeni ve parlak bir geleceğe sahip olmamız için çok çalışacağım. Herkes beni biliyor, tanıyor “ dedi.

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2020 17:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “uluslararası Aktörlerle, Petrol Şirketleriyle Görüşebilecek Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türkü’nün Yararınadır”
Özersay: “uluslararası Aktörlerle, Petrol Şirketleriyle Görüşebilecek Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türkü’nün Yararınadır”
Alagadi denizinde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı
Alagadi denizinde boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarılamadı
Üçüncü Toplum Forumu: “federal Kıbrıs İçin Yükseltilecek Mücadele Elzemdir”
Üçüncü Toplum Forumu: “federal Kıbrıs İçin Yükseltilecek Mücadele Elzemdir”
20 Eylül 2020 Pazar Gündemi
20 Eylül 2020 Pazar Gündemi
İncirli-Beyarmudu bölgesindeki yangın söndürüldü
İncirli-Beyarmudu bölgesindeki yangın söndürüldü
Ydp Kadın Kolları İmmün Plazma Tedavisi İçin Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor
Ydp Kadın Kolları İmmün Plazma Tedavisi İçin Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor
Bağımsızlık Yolu, Çavuşoğlu’nu Eleştirdi
Bağımsızlık Yolu, Çavuşoğlu’nu Eleştirdi
HAK-SEN’den çağrı: “Vatandaşların yoğun olduğu devlet dairelerinde önlem alın”
HAK-SEN’den çağrı: “Vatandaşların yoğun olduğu devlet dairelerinde önlem alın”
Ydü: “yüz Yüze Eğitim İçin Hazırlıklar Tamam”
Ydü: “yüz Yüze Eğitim İçin Hazırlıklar Tamam”
Mesarya’da çıkan 3 yangından İkisi söndürüldü
Mesarya’da çıkan 3 yangından İkisi söndürüldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim