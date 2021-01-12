Tatar; “Kıbrıs Türk halkı haklı davasında çok önemli bir pozisyon yakalamıştır”

Tatar; “Bizim seslendirmeye başladığımız “egemen eşitlik” temelinde yan yana yaşayan eşit statüde iki devletin içinde olabileceği bir anlaşma modeline ancak biz onay verebiliriz. Bizim halkımızında beklentileri bu biçimde şekillenmeye başlamıştır. Artık vatandaşlarımız yaşadıkları ve gördükleriyle Rum tarafının tutumunu tecrübe ettikten 46 yıl sonra KKTC’nin kökleştiğini gördük. Kurumsal yapısı, buradaki yatırımlarıyla Türkiye Cumhuriyeti ile gelişen ilişkileriyle bağlarımıza ve ortak paydalarımıza artık egemen eşitlik temelinde bir devlet ve ona görede bir gelecek olacak. Biz Türkiye ile sürekli olarak savunma, ekonomik, siyasi, kültürel her türlü anlaşmalar yapmak suretiyle aramızda ki bağların güçlenmesi ve burada ki ekonomik hayatın daha da gelişebilmesi için çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. AB’ye girmek bunları engellerse o zaman Kıbrıs Türkleri gerçekten çok daha farklı tehlikelerle karşı karşıya kalabilir.

Rauf Denktaş “egemenlik” derdi, Dr.Fazıl Küçük “Türkiye” derdi. Bizde o siyasetin bir bakıma şuanda devamıyız. O anlayışı o siyaseti devam ettirmekteyiz. Ne mutlu bizde ki artık 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz. Türkiye’nin dış politikasıyla, Türkiye’nin liderliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlılıkla uyum içerisinde, kendi politikamızı kendi siyasetimizi ve geleceğe yönelik beklentilerimizi dünyaya beraber haykırabiliyoruz” dedi.



“KKTC’nin Arkasında Sadece Türkiye Cumhuriyeti Vardır”



Tatar; “Devletimiz artık kökleşmiş bir devlettir. Bu devletin arkasında 85 Milyon nüfuslu Türkiye Cumhuriyeti ve onun beraberinde ki Türki Cumhuriyetleri, Avrupa’da ve diğer kıtalarda yaşayan Türk halkı vardır. Milyonlarca insanın desteği ve duası ile konumumuzu koruyabiliyoruz” dedi.



BM ile görüşmeler devam ederse KKTC’nin tanınması ve tanıtılması anlamında radikal kararların alınabileceğini ifade eden Tatar; “BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Sn. Lute’nin ziyaretinden sonra mesajlarımızın alındığımı anladım. Bizim amacımız anlaşma olabilmesini sağlamak, buna katkı sağlayabilmek. Şubat sonu Mart başı gibi beşli konferansa hazırlıklarımız devam ediyor. Bu konferansta Türkiye’nin de desteği ile bizlere bu iki devletliliği anlatabilmemiz için bir fırsat verilecektir. Devletin devamlılığı, devlete olan inanç ve bu devletin kendi insanlarına hem gelecek hem de umut vaadebilmesi , zeminin güçlü olması yatırım ikliminin sürdürülebilir olması KKTC’nin geleceğe olan inancının dahada pekişmesi ile tüm sektörlere karşı yatırımların adada ki turizmin, ekonominin artması ile avantajlarımız artacak ve gelişip güçleneceğiz” dedi.