Tatar; “Kıbrıs Türk halkı haklı davasında çok önemli bir pozisyon yakalamıştır”

Tatar; “KKTC’nin Arkasında Sadece Türkiye Cumhuriyeti Vardır”
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çok Kutuplu Dünyada, Yeni Dönem KKTC Politikası ve Kıbrıs Davası”’ konusu ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Maltepe Üniversitesi ortak yayına katıldı.
GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ulvi Keser ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Çok Kutuplu Dünyada Yeni Dönem KKTC Politikası ve Kıbrıs Davası” konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser; “KKTC konusunda 2021 yılında karşılaştığımız pek çok sorunun aşılmasında KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın en iyi tecrübeleri muhakkak ki faydalı olacaktır. Bu toplantı aracılığıyla bize destekleri için ve kamuoyuna görüşlerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar; “Büyük bir aşkla bağlı olduğum ve Gazimağusa’da üç yıl boyunca görev yaptığım eğitim sektörü ve sağlık turizmi, ada için cazibe merkezi olma yolunda önemli fırsat yakaladı. Bu fırsatlar KKTC’nin siyasette tanınmasının doğrudan uçuşlarında başlaması akabinde de inanıyorum ki hem sağlık turizmi hem eğitim sektörü adada çok fazla katma değer yaratacak” ifadelerini kullandı.
“Eğitim ve Turizm Alanında KKTC Uygulanan Pek Çok Ambargoyu da Kırmış Durumda”
Keser; “1967’den beri devam eden bir müzakere süreci var. Bir Annan Planı ve referandum süreci yaşadık. O dönem içerisinde özellikle AB’nin Kıbrıslı Rumlara yönelik tek yanlı AB’ye alma sözü, Kıbrıslı Türkleri hukukun dışında ve AB dışında tutarak ikinci görmeleri ardından hızlı bir süreç yaşandı. Ancak kapalı kapılar ardında da olsa pek çok tavize rağmen Rumların uzlaşmaz bir politika yaptığını görüyoruz. Biz sağlıktan turizme, eğitime bir silikon vadi yaratılmaya kadar KKTC’nin son derece elverişli olduğunu biliyoruz. Özellikle eğitim ve turizm alanında KKTC uygulanan pek çok ambargoyuda kırmış durumda” dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; “Netice itibariyle halkımızdan aldığımız onayla; seçim kampanyamızda ve Başbakanlık dönemimde yaptığım konuşmalarda, Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan emanet aldığımız ve sürdürmekte olduğumuz davamızın, KKTC ve KKTC halkı için selamete ulaşması konusunda egemen eşitlik temelinde çözümler veya anlaşmalar modelinin ancak Kıbrıs Türkü’nün geleceği bakımından bizleri en iyi yola götüreceğini biliyoruz” dedi.
“Federal Anlaşmalar, Görüşmeler ve Müzakereler, Tuzaklarla ve Tehlikelerle Dolu Süreçlerdi”
Tatar; “Annan Planı’nda Kıbrıs Türkleri iyi niyet göstermek adına “evet” dedi, Rum halkı “hayır” dedi ve “hayır” diyeni mükâfatlandırdılar, AB’ye aldılar, bizde dışarıda kaldık. O günden bugüne KKTC’ye olan ambargolarda da hiçbir yumuşatma olmadı.
İşin özünde Rumlar, Kıbrıs’ın yönetimini KKTC halkıyla paylaşmak istememişlerdir. Kendilerini üstün görmekte ve özellikle AB’yi de arkalarına alarak bu şekilde bir siyaset sürdürmektedirler. Fakat şuanda Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Burada ki enerji kaynakları, ekonomik münhasır bölge ve Doğu Akdeniz’de yaşananlarla artık o ezber bozulmuştur. Maraş açılımı ile ezber bir kez daha bozulmuştur”
“Kıbrıs Türk Halkı Haklı Davasında Çok Önemli Bir Pozisyon Yakalamıştır”
Tatar; “KKTC’nin Arkasında Sadece Türkiye Cumhuriyeti Vardır”