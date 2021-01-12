Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Aşılama süreci sancılı olmasın
Aşılama süreci sancılı olmasın
Dostlar alışverişte görsün
Dostlar alışverişte görsün
banner376

Tatar; “Kıbrıs Türk halkı haklı davasında çok önemli bir pozisyon yakalamıştır”

12 Ocak 2021 Salı 18:09
Tatar; “Kıbrıs Türk halkı haklı davasında çok önemli bir pozisyon yakalamıştır”
banner337
banner351

Tatar; “KKTC’nin Arkasında Sadece Türkiye Cumhuriyeti Vardır”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Çok Kutuplu Dünyada, Yeni Dönem KKTC Politikası ve Kıbrıs Davası”’ konusu ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Maltepe Üniversitesi ortak yayına katıldı.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ulvi Keser ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ortak yayında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Çok Kutuplu Dünyada Yeni Dönem KKTC Politikası ve Kıbrıs Davası” konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser; “KKTC konusunda 2021 yılında karşılaştığımız pek çok sorunun aşılmasında KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın en iyi tecrübeleri muhakkak ki faydalı olacaktır. Bu toplantı aracılığıyla bize destekleri için ve kamuoyuna görüşlerini paylaştığı için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar; “Büyük bir aşkla bağlı olduğum ve Gazimağusa’da üç yıl boyunca görev yaptığım eğitim sektörü ve sağlık turizmi, ada için cazibe merkezi olma yolunda önemli fırsat yakaladı. Bu fırsatlar KKTC’nin siyasette tanınmasının doğrudan uçuşlarında başlaması akabinde de inanıyorum ki hem sağlık turizmi hem eğitim sektörü adada çok fazla katma değer yaratacak” ifadelerini kullandı.

“Eğitim ve Turizm Alanında KKTC Uygulanan Pek Çok Ambargoyu da Kırmış Durumda”

Keser; “1967’den beri devam eden bir müzakere süreci var. Bir Annan Planı ve referandum süreci yaşadık. O dönem içerisinde özellikle AB’nin Kıbrıslı Rumlara yönelik tek yanlı AB’ye alma sözü, Kıbrıslı Türkleri hukukun dışında ve AB dışında tutarak ikinci görmeleri ardından hızlı bir süreç yaşandı. Ancak kapalı kapılar ardında da olsa pek çok tavize rağmen Rumların uzlaşmaz bir politika yaptığını görüyoruz. Biz sağlıktan turizme, eğitime bir silikon vadi yaratılmaya kadar KKTC’nin son derece elverişli olduğunu biliyoruz. Özellikle eğitim ve turizm alanında KKTC uygulanan pek çok ambargoyuda kırmış durumda” dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; “Netice itibariyle halkımızdan aldığımız onayla; seçim kampanyamızda ve Başbakanlık dönemimde yaptığım konuşmalarda, Dr. Fazıl Küçük, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’tan emanet aldığımız ve sürdürmekte olduğumuz davamızın, KKTC ve KKTC halkı için selamete ulaşması konusunda egemen eşitlik temelinde çözümler veya anlaşmalar modelinin ancak Kıbrıs Türkü’nün geleceği bakımından bizleri en iyi yola götüreceğini biliyoruz” dedi.

banner341
“Federal Anlaşmalar, Görüşmeler ve Müzakereler, Tuzaklarla ve Tehlikelerle Dolu Süreçlerdi”

Tatar; “Annan Planı’nda Kıbrıs Türkleri iyi niyet göstermek adına “evet” dedi, Rum halkı “hayır” dedi ve “hayır” diyeni mükâfatlandırdılar, AB’ye aldılar, bizde dışarıda kaldık. O günden bugüne KKTC’ye olan ambargolarda da hiçbir yumuşatma olmadı.

İşin özünde Rumlar, Kıbrıs’ın yönetimini KKTC halkıyla paylaşmak istememişlerdir. Kendilerini üstün görmekte ve özellikle AB’yi de arkalarına alarak bu şekilde bir siyaset sürdürmektedirler. Fakat şuanda Kıbrıs eski Kıbrıs değil, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değil. Burada ki enerji kaynakları, ekonomik münhasır bölge ve Doğu Akdeniz’de yaşananlarla artık o ezber bozulmuştur. Maraş açılımı ile ezber bir kez daha bozulmuştur”


“Kıbrıs Türk Halkı Haklı Davasında Çok Önemli Bir Pozisyon Yakalamıştır”


Tatar; “Bizim seslendirmeye başladığımız “egemen eşitlik” temelinde yan yana yaşayan eşit statüde iki devletin içinde olabileceği bir anlaşma modeline ancak biz onay verebiliriz. Bizim halkımızında beklentileri bu biçimde şekillenmeye başlamıştır. Artık vatandaşlarımız yaşadıkları ve gördükleriyle Rum tarafının tutumunu tecrübe ettikten 46 yıl sonra KKTC’nin kökleştiğini gördük. Kurumsal yapısı, buradaki yatırımlarıyla Türkiye Cumhuriyeti ile gelişen ilişkileriyle bağlarımıza ve ortak paydalarımıza artık egemen eşitlik temelinde bir devlet ve ona görede bir gelecek olacak. Biz Türkiye ile sürekli olarak savunma, ekonomik, siyasi, kültürel her türlü anlaşmalar yapmak suretiyle aramızda ki bağların güçlenmesi ve burada ki ekonomik hayatın daha da gelişebilmesi için çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. AB’ye girmek bunları engellerse o zaman Kıbrıs Türkleri gerçekten çok daha farklı tehlikelerle karşı karşıya kalabilir.

Rauf Denktaş “egemenlik” derdi,  Dr.Fazıl Küçük “Türkiye” derdi. Bizde o siyasetin bir bakıma şuanda devamıyız. O anlayışı o siyaseti devam ettirmekteyiz. Ne mutlu bizde ki artık 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile yüzde yüz uyum içerisindeyiz. Türkiye’nin dış politikasıyla, Türkiye’nin liderliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlılıkla uyum içerisinde, kendi politikamızı kendi siyasetimizi ve geleceğe yönelik beklentilerimizi dünyaya beraber haykırabiliyoruz” dedi.

“KKTC’nin Arkasında Sadece Türkiye Cumhuriyeti Vardır”

Tatar; “Devletimiz artık kökleşmiş bir devlettir. Bu devletin arkasında 85 Milyon nüfuslu Türkiye Cumhuriyeti ve onun beraberinde ki Türki Cumhuriyetleri, Avrupa’da ve diğer kıtalarda yaşayan Türk halkı vardır. Milyonlarca insanın desteği ve duası ile konumumuzu koruyabiliyoruz” dedi.

BM ile görüşmeler devam ederse KKTC’nin tanınması ve tanıtılması anlamında radikal kararların alınabileceğini ifade eden Tatar; “BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Sn. Lute’nin ziyaretinden sonra mesajlarımızın alındığımı anladım. Bizim amacımız anlaşma olabilmesini sağlamak, buna katkı sağlayabilmek. Şubat sonu Mart başı gibi beşli konferansa hazırlıklarımız devam ediyor. Bu konferansta Türkiye’nin de desteği ile bizlere bu iki devletliliği anlatabilmemiz için bir fırsat verilecektir.  Devletin devamlılığı, devlete olan inanç ve bu devletin kendi insanlarına hem gelecek hem de umut vaadebilmesi , zeminin güçlü olması yatırım ikliminin sürdürülebilir olması KKTC’nin geleceğe olan inancının dahada pekişmesi ile tüm sektörlere karşı yatırımların adada ki turizmin, ekonominin artması ile avantajlarımız artacak ve gelişip güçleneceğiz” dedi.
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık, tarım, eğitim ve turizm bakanlığı bütçeleri onaylandı
Başbakanlık, tarım, eğitim ve turizm bakanlığı bütçeleri onaylandı
İçişleri Bakanı Evren, Denktaş ile Dr. Küçük’ü andı
İçişleri Bakanı Evren, Denktaş ile Dr. Küçük’ü andı
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
DP Gençlik Kolları Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
DP Gençlik Kolları Rauf Dentaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
Değirmenlik Belediyesi’nde tüm personel negatif…
Değirmenlik Belediyesi’nde tüm personel negatif…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar…
Kilo verememe sebebiniz insülin direnci olabilir
Kilo verememe sebebiniz insülin direnci olabilir
Bozkurt: NorthernLAND yeni döneme hazır
Bozkurt: NorthernLAND yeni döneme hazır
KAMUSEN’den grev uyarısı
KAMUSEN’den grev uyarısı
Califorian restaurants dünyaca ünlü restaurants GURU tarafından ödüle layık görüldü
Califorian restaurants dünyaca ünlü restaurants GURU tarafından ödüle layık görüldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim