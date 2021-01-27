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Tatar, Kıbrıs'ın Geleceği" konulu çevirim içi panelde konuştu

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) ve düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından "Kıbrıs'ın Geleceği" konulu çevirim içi panel düzenlendi. Eski İngiltere Sivil Toplum Bakanı Brooks Newmark'ın yönettiği panele Tatar, bir video mesajla katıldı. 

27 Ocak 2021 Çarşamba 09:00
Tatar, Kıbrıs'ın Geleceği" konulu çevirim içi panelde konuştu
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Kıbrıslı Türklerin uzun süredir kendi devlet işlerini yönettiğini belirten Tatar, "Bu nedenle, uluslararası topluma kendi devletimizin tanınmasını hak ettiğimizi söylüyoruz. Şu anda Kıbrıslı Türklerin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak, politikam, adada iki eşit egemen devletimiz olması gerektiğidir." dedi. 
Kıbrıslı Türklerin tüm iyi niyetlerine rağmen Annan Planı dahil bütün çözüm çabalarının Rumların tavırları nedeniyle başarısızlığa uğradığını kaydeden Tatar, "Dolayısıyla yeni politikamız bu ve bu politikayı yüzde 100 Türk hükümetiyle uyum içinde yürütüyoruz. Yeni görüşmelerin eşit egemenliğe dayanması gerektiğini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, kalıcı bir çözüm bulunması, bunun "Kıbrıs Cumhuriyeti" temelinde olmaması gerektiğini ifade etti. 
Biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki yeni devlet olması ve ikisinin de birbirini tanıması gerektiğini belirten Tatar, ancak bu durumda kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabileceğini dile getirdi. 
"Egemenliğimizi istiyoruz, eşitliğimizi istiyoruz." diyen Tatar, adadaki iki halktan biri olduklarını ve Kıbrıslı Rumlar kadar kabul görmeyi hak ettiklerini, uluslararası arenada her fırsatta bunu dile getirdiklerini söyledi. 

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Tatar, bu temelde adil bir çözüm bulunmasının, tüm Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliği sağlayacağını vurguladı. 
İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ise İngiltere'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun şekilde iki bölgeli, iki halklı bir federasyon temelinde Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümünü desteklemeye devam ettiğini söyledi. 
Morton, BM'nin adada çözüm çabalarını desteklediğini de kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 27.01.2021 10:42
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