Tatar: “Kıbrıs Barış Harekâtı destansı bir direnişin sonucudur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü nedeniyle KKTC’de bulunan Türkiye Saadet Partisi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti’nde dönemin Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan’ın 1974 Barış Harekâtı sırasındaki kararlı duruşunun ve desteğinin önemine işaret ederek rahmetle andı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, milli dava konusunda yapılan açıklamaların ve verilen desteğin kendilerine güç verdiğini ifade ederek milli davanın Türkiye Cumhuriyeti ile müşterek olarak yürütüldüğünü söyledi ve Doğu Akdeniz’de ulusal çıkarların ve milli menfaatlerin önemini dile getirdi.

Anavatan Türkiye ile ilişkilerin gelişmesinin önemini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Barış Harekâtı’nın destansı bir direnişinin sonucu olduğunu kaydetti. Bu uğurda şehit düşenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, gazilere de minnet duygularını ifade etti.

-Kamalak

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Kamalak da, merhum Erbakan’ın Kıbrıs’a verdiği öneme değinerek Kıbrıs’ın tarihteki yerinin önemine işaret etti ve ebedi olarak Müslüman Türk’ün yurdu olarak kalacağına inanç belirtti. Kamalak, “Saadet Partisi olarak yanınızda olduğumuzu önemle arz ederim” dedi.