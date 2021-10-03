Tatar: "Kendi topraklarımızda özgürce yaşayabilmeyi subaylarımıza borçluyuz"

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında, “Bugün egemen eşitlikten söz edebiliyorsak, bizi bu noktaya ulaştıran mücadelede emeği geçenleri anmak bir görev ve gerekliliktir” dedi.

Tatar, geçmişten günümüze mücahit ordusunun her seviyesinde ve rütbesinde görev yapanların mücadelesi ile Kıbrıs Türk halkının devletine, egemenliğine ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

“1974 Mutlu Barış Harekâtı ile son bulan vahşet ve acılar geride kalmıştır. Bunu da Anavatan Türkiye ile Türk askerine borçluyuz. Bugün kendi topraklarımızda, kendi devletimiz ve bayrağımızın çatısı altında özgürce yaşayabiliyorsak, bunu hayatta olan ve olmayan, emekli olmuş veya halen görev yapmakta olan tüm subaylarımıza borçluyuz.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözbebeği Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bağrından çıkan Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneğinin 31. kuruluş yıldönümünde emekli subaylarımızı yeniden saygıyla selamlar, hayatta olmayanları rahmetle anarım.”